https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html

Главком ВМФ заявил, что США считают деятельность России в Арктике вызовом

Главком ВМФ заявил, что США считают деятельность России в Арктике вызовом - РИА Новости, 07.12.2023

Главком ВМФ заявил, что США считают деятельность России в Арктике вызовом

США рассматривают деятельность России в Арктике как вызов их интересам и намерены противодействовать ей всеми способами, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:49

2023-12-07T12:49

2023-12-07T12:49

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сша

николай евменов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. США рассматривают деятельность России в Арктике как вызов их интересам и намерены противодействовать ей всеми способами, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "В течение последних нескольких лет практически все страны региона, а также ряд внерегиональных государств обновили свои доктринальные документы, определяющие приоритетные направления реализации национальных интересов в Арктике. Некоторые из них, например США, рассматривают деятельность России в регионе как ключевой вызов собственным интересам и предлагают сдерживать развитие влияния нашей страны всеми возможными способами от санкционного давления до военно-силовых инструментов", - сказал Евменов на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Он подчеркнул, что на современном этапе военно-политическая обстановка в Арктическом регионе характеризуется усилением негативных тенденций в сфере региональной безопасности, связанных с расширением блока НАТО и агрессивной политики коллективного Запада в отношении России. "В частности, отмечается рост иностранного военного присутствия в Арктике и нарастание конкуренции между странами за доступ к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана", - отметил главком.

https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

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арктика, сша, николай евменов, в мире