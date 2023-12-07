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В Италии арестовали экоактивистов, перекрывших автостраду

В Италии арестовали экоактивистов, перекрывших автостраду - РИА Новости, 07.12.2023

В Италии арестовали экоактивистов, перекрывших автостраду

Итальянский суд поместил под арест 12 участников экологической группы "Последнее поколение", перекрывших в понедельник утром движение на автостраде под Римом,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:56

2023-12-07T21:56

2023-12-07T21:56

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РИМ, 7 дек – РИА Новости. Итальянский суд поместил под арест 12 участников экологической группы "Последнее поколение", перекрывших в понедельник утром движение на автостраде под Римом, сообщило полицейское управление итальянской столицы. Действия экоактивистов "создали серьезную и конкретную опасность для безопасности автомобилистов". Действия протестующих привели к образованию на оживленной магистрали пробки в шесть километров. Согласно видеороликам с места происшествия, группа молодых людей заняла проезжую часть, под крики водителей растянув баннер со своим лозунгом в защиту климата. Один из автомобилистов прорвал оцепление из сидящих на асфальте, почти переехав ногу одной из девушек. "Чтобы продлить вредные последствия акции", пишет полиция, группа оказала "пассивное сопротивление сотрудникам полиции". На деле это означает, что молодых людей пришлось за ноги убирать с проезжей части. Обычно на таких акциях экоактивисты при недосмотре полиции снова выползают на дорогу. Двое участников акции приклеили ладони к асфальту при помощи быстродействующего состава. Для освобождения понадобилась помощь пожарных. На доставленных в участок активистов заведено дело о покушении на безопасность транспорта, воспрепятствование работы общественной службы и применение физического насилия. Все они имеют за плечами аналогичные нарушения. Судебное заседание в четверг подтвердило их арест.

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в мире, италия, рим