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Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США - РИА Новости, 07.12.2023
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05:05 07.12.2023 (обновлено: 08:35 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/antonov-1914252554.html
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США - РИА Новости, 07.12.2023
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:05
2023-12-07T08:35
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
джо байден
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Такие &quot;страшилки&quot; фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на &quot;сдерживание&quot; Российской Федерации&quot;, — сказал дипломат.В попытке "подлить масла" в огонь украинской войны США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран", отметил он."Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — подчеркнул Антонов.Посол назвал Вашингтон и его "ненасытный ВПК" прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Подтверждение этому — очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру" в попытка уберечь гегемонию США от заката.Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910709073.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, джо байден, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Джо Байден, НАТО, В мире
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США

Антонов назвал риторику Вашингтона о столкновении ВС России и США недопустимой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — сказал дипломат.

В попытке "подлить масла" в огонь украинской войны США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран", отметил он.
"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — подчеркнул Антонов.
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Посол назвал Вашингтон и его "ненасытный ВПК" прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Подтверждение этому — очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".
Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру" в попытка уберечь гегемонию США от заката.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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