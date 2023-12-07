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Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США - РИА Новости, 07.12.2023
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T05:05
2023-12-07T05:05
2023-12-07T08:35
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — сказал дипломат.В попытке "подлить масла" в огонь украинской войны США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран", отметил он."Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — подчеркнул Антонов.Посол назвал Вашингтон и его "ненасытный ВПК" прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Подтверждение этому — очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру" в попытка уберечь гегемонию США от заката.Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910709073.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, джо байден, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Джо Байден, НАТО, В мире
Антонов ответил на заявление Байдена о прямом столкновении России и США
Антонов назвал риторику Вашингтона о столкновении ВС России и США недопустимой
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости.
В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил
посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", — сказал дипломат.
В попытке "подлить масла" в огонь украинской войны США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран", отметил он.
"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — подчеркнул Антонов.
"На грани коллапса": Антонов отреагировал на новый пакет помощи США Украине
Посол назвал Вашингтон и его "ненасытный ВПК" прямыми бенефициарами кровопролития на Украине
. Подтверждение этому — очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".
Антонов призвал американские власти "одуматься и перестать сеять хаос по всему миру" в попытка уберечь гегемонию США от заката.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО
после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в СВО.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
СМИ: Украина попросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet