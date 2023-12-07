https://ria.ru/20231207/almazy-1914246782.html
Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов
Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023
Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов
Механизм принятых G7 санкций против алмазов из России может начать давать сбои сразу после вступления ограничений в силу, в том числе из-за необходимости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:22
2023-12-07T02:22
2023-12-07T02:22
россия
индия
китай
g7
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_823b4fe44fe4f074bf1b7b650da189d7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Механизм принятых G7 санкций против алмазов из России может начать давать сбои сразу после вступления ограничений в силу, в том числе из-за необходимости разработки нового метода проверки и сертификации алмазного сырья, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. "Еще больше времени потребует создание механизма проверки и сертификации алмазов, ведь доказать, что тот или иной камень имеет происхождение из России, - задача непростая. Я вообще не удивлюсь, если данный механизм сразу же после запуска будет давать сбои: санкции против алмазов из России заденут интересы компаний из Индии, Китая, Израиля, являющихся крупными центрами по их обработке и торговле, и они будут стараться обходить их любыми способами. Например, заявляя, что камни добыты в Австралии или Ботсване", - рассказал эксперт. Также Хазанов отметил, что ограничения будут вводиться поэтапно. Данный факт, по его оценке, свидетельствует о наличии опасений у членов "Большой семерки" по поводу возможности возникновения серьезных логистических и финансовых затруднений у западных ювелирных компаний, зависящих от поставок сырья из России. Накануне вечером страны G7 поделились, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства "Большой семерки" сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html
россия
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a3282cd4b91a664c00d7172e1bc177d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, китай, g7, экономика
Россия, Индия, Китай, G7, Экономика
Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов
Эксперт Хазанов: санкции G7 против алмазов из России не будут работать правильно
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Механизм принятых G7 санкций против алмазов из России может начать давать сбои сразу после вступления ограничений в силу, в том числе из-за необходимости разработки нового метода проверки и сертификации алмазного сырья, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
«
"Еще больше времени потребует создание механизма проверки и сертификации алмазов, ведь доказать, что тот или иной камень имеет происхождение из России, - задача непростая. Я вообще не удивлюсь, если данный механизм сразу же после запуска будет давать сбои: санкции против алмазов из России заденут интересы компаний из Индии, Китая, Израиля, являющихся крупными центрами по их обработке и торговле, и они будут стараться обходить их любыми способами. Например, заявляя, что камни добыты в Австралии или Ботсване", - рассказал эксперт.
Также Хазанов отметил, что ограничения будут вводиться поэтапно. Данный факт, по его оценке, свидетельствует о наличии опасений у членов "Большой семерки" по поводу возможности возникновения серьезных логистических и финансовых затруднений у западных ювелирных компаний, зависящих от поставок сырья из России.
Накануне вечером страны G7 поделились, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства "Большой семерки" сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов