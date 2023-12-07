https://ria.ru/20231207/almazy-1914246782.html

Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов

Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023

Эксперт прогнозирует сбои в механизме санкций G7 против российских алмазов

Механизм принятых G7 санкций против алмазов из России может начать давать сбои сразу после вступления ограничений в силу, в том числе из-за необходимости... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:22

2023-12-07T02:22

2023-12-07T02:22

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g7

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Механизм принятых G7 санкций против алмазов из России может начать давать сбои сразу после вступления ограничений в силу, в том числе из-за необходимости разработки нового метода проверки и сертификации алмазного сырья, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. "Еще больше времени потребует создание механизма проверки и сертификации алмазов, ведь доказать, что тот или иной камень имеет происхождение из России, - задача непростая. Я вообще не удивлюсь, если данный механизм сразу же после запуска будет давать сбои: санкции против алмазов из России заденут интересы компаний из Индии, Китая, Израиля, являющихся крупными центрами по их обработке и торговле, и они будут стараться обходить их любыми способами. Например, заявляя, что камни добыты в Австралии или Ботсване", - рассказал эксперт. Также Хазанов отметил, что ограничения будут вводиться поэтапно. Данный факт, по его оценке, свидетельствует о наличии опасений у членов "Большой семерки" по поводу возможности возникновения серьезных логистических и финансовых затруднений у западных ювелирных компаний, зависящих от поставок сырья из России. Накануне вечером страны G7 поделились, что представят ограничения на импорт промышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. Кроме того, государства "Большой семерки" сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Как отмечено в заявлении саммита группы, страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.

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россия, индия, китай, g7, экономика