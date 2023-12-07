https://ria.ru/20231207/almazy-1914240764.html
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов - РИА Новости, 07.12.2023
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов
Новые санкции в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, обсуждались не первый месяц, российские компании, которые работают в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:14
2023-12-07T00:14
2023-12-07T00:14
россия
дмитрий песков
g7
экономика
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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Новые санкции в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, обсуждались не первый месяц, российские компании, которые работают в данном секторе, осознают все риски, которые стоят перед ними, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. "Санкции по алмазам - это не новость. Обговаривается, и понятно, что достаточно подробно не первый месяц, и соответственно, наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчёт себе в тех рисках, которые перед ними стоят, и естественно пытаются хеджировать эти риски. Поэтому это не новость", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, g7, экономика
Россия, Дмитрий Песков, G7, Экономика
Песков оценил угрозу санкций против российских алмазов
Песков: российские компании отдают отчет о рисках по санкциям против алмазов
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Новые санкции в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, обсуждались не первый месяц, российские компании, которые работают в данном секторе, осознают все риски, которые стоят перед ними, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в совместном заявлении страны G7
сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.
Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России
"Санкции по алмазам - это не новость. Обговаривается, и понятно, что достаточно подробно не первый месяц, и соответственно, наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчёт себе в тех рисках, которые перед ними стоят, и естественно пытаются хеджировать эти риски. Поэтому это не новость", - сказал Песков журналистам.