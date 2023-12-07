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Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"
Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки" - РИА Новости, 07.12.2023
Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"
Британский писатель, поэт, актер Бенджамин Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки" роль Иеремии Иисуса, скончался в возрасте 65 лет, говорится в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:01
2023-12-07T17:01
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский писатель, поэт, актер Бенджамин Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки" роль Иеремии Иисуса, скончался в возрасте 65 лет, говорится в публикации на его странице в соцсети Instagram*. "С большой печалью и сожалением мы сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата, покинувшего нас рано утром 7 декабря 2023 года", — сказано в сообщении. Восемь недель назад у Зефанайя была диагностирована опухоль мозга. Он оставил после себя более десятка сборников поэзии и пять романов. Его ранние поэтические работы написаны в даб-стиле, возникшем под влиянием ямайской даб-музыки. Ярый противник последствий колониализма, борец с расизмом и антиимпериалист, он отказался в 2003 году от Ордена Британской империи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире
Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"
Британский актер Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки", умер в 65 лет
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский писатель, поэт, актер Бенджамин Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки" роль Иеремии Иисуса, скончался в возрасте 65 лет, говорится в публикации на его странице в соцсети Instagram*.
"С большой печалью и сожалением мы сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата, покинувшего нас рано утром 7 декабря 2023 года", — сказано в сообщении.
Восемь недель назад у Зефанайя была диагностирована опухоль мозга. Он оставил после себя более десятка сборников поэзии и пять романов. Его ранние поэтические работы написаны в даб-стиле, возникшем под влиянием ямайской даб-музыки. Ярый противник последствий колониализма, борец с расизмом и антиимпериалист, он отказался в 2003 году от Ордена Британской империи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская