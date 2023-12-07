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Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"

Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки" - РИА Новости, 07.12.2023

Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"

Британский писатель, поэт, актер Бенджамин Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки" роль Иеремии Иисуса, скончался в возрасте 65 лет, говорится в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:01

2023-12-07T17:01

2023-12-07T17:08

культура

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский писатель, поэт, актер Бенджамин Зефанайя, сыгравший в сериале "Острые козырьки" роль Иеремии Иисуса, скончался в возрасте 65 лет, говорится в публикации на его странице в соцсети Instagram*. "С большой печалью и сожалением мы сообщаем о смерти нашего любимого мужа, сына и брата, покинувшего нас рано утром 7 декабря 2023 года", — сказано в сообщении. Восемь недель назад у Зефанайя была диагностирована опухоль мозга. Он оставил после себя более десятка сборников поэзии и пять романов. Его ранние поэтические работы написаны в даб-стиле, возникшем под влиянием ямайской даб-музыки. Ярый противник последствий колониализма, борец с расизмом и антиимпериалист, он отказался в 2003 году от Ордена Британской империи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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