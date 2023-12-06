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Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП - РИА Новости, 06.12.2023
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20:15 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zvanie-1914216621.html
Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП
Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП - РИА Новости, 06.12.2023
Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП
Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:15
2023-12-06T20:15
россия
захар прилепин
сергей миронов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил лидер партии Сергей Миронов в своём Telegram-канале."На очередном заседании члены Президиума Центрального совета нашей партии поддержали мое предложение и проголосовали за присвоение сопредседателю СРЗП Захару Прилепину звания "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", - написал Миронов.Миронов напомнил, что в начале года Прилепин ушел добровольцем на СВО, и отметил, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют права заниматься политической деятельностью: "в связи с этим Президиум принял решение о присвоении Захару Прилепину звания почетного члена партии". Миронов подчеркнул, что Прилепин был и остается в рядах партии, оставаясь примером для однопартийцев "настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам". "Ну а те, кто мечтает о расколе коалиции левых сил в России, мечтает о том, чтобы лидеры патриотического движения ушли с политической сцены, те пусть перебьются! Захар и остальные наши участники СВО обязательно вернутся после победы над врагом, и наш голос зазвучит еще громче", - написал Миронов. Ранее в октябре в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут".
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россия, захар прилепин, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), партия "справедливая россия - за правду"
Россия, Захар Прилепин, Сергей Миронов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Партия "Справедливая Россия - за правду"
Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП

Миронов: сопредседателю партии эсэров Прилепину присвоили звание члена СРЗП

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил лидер партии Сергей Миронов в своём Telegram-канале.
«
"На очередном заседании члены Президиума Центрального совета нашей партии поддержали мое предложение и проголосовали за присвоение сопредседателю СРЗП Захару Прилепину звания "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", - написал Миронов.
Миронов напомнил, что в начале года Прилепин ушел добровольцем на СВО, и отметил, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют права заниматься политической деятельностью: "в связи с этим Президиум принял решение о присвоении Захару Прилепину звания почетного члена партии". Миронов подчеркнул, что Прилепин был и остается в рядах партии, оставаясь примером для однопартийцев "настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам".
«
"Ну а те, кто мечтает о расколе коалиции левых сил в России, мечтает о том, чтобы лидеры патриотического движения ушли с политической сцены, те пусть перебьются! Захар и остальные наши участники СВО обязательно вернутся после победы над врагом, и наш голос зазвучит еще громче", - написал Миронов.
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Ранее в октябре в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут".
 
РоссияЗахар ПрилепинСергей МироновФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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