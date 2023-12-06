Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП
Миронов: сопредседателю партии эсэров Прилепину присвоили звание члена СРЗП
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил лидер партии Сергей Миронов в своём Telegram-канале.
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"На очередном заседании члены Президиума Центрального совета нашей партии поддержали мое предложение и проголосовали за присвоение сопредседателю СРЗП Захару Прилепину звания "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", - написал Миронов.
Миронов напомнил, что в начале года Прилепин ушел добровольцем на СВО, и отметил, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют права заниматься политической деятельностью: "в связи с этим Президиум принял решение о присвоении Захару Прилепину звания почетного члена партии". Миронов подчеркнул, что Прилепин был и остается в рядах партии, оставаясь примером для однопартийцев "настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам".
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"Ну а те, кто мечтает о расколе коалиции левых сил в России, мечтает о том, чтобы лидеры патриотического движения ушли с политической сцены, те пусть перебьются! Захар и остальные наши участники СВО обязательно вернутся после победы над врагом, и наш голос зазвучит еще громче", - написал Миронов.
Ранее в октябре в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут".