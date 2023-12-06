https://ria.ru/20231206/zvanie-1914216621.html

Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП

Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП - РИА Новости, 06.12.2023

Прилепину присвоили звание почетного члена СРЗП

Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:15

2023-12-06T20:15

2023-12-06T20:15

россия

захар прилепин

сергей миронов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

партия "справедливая россия - за правду"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", заявил лидер партии Сергей Миронов в своём Telegram-канале."На очередном заседании члены Президиума Центрального совета нашей партии поддержали мое предложение и проголосовали за присвоение сопредседателю СРЗП Захару Прилепину звания "Почетный член Социалистической политической партии "Справедливая Россия – За правду", - написал Миронов.Миронов напомнил, что в начале года Прилепин ушел добровольцем на СВО, и отметил, что по действующему законодательству военнослужащие не имеют права заниматься политической деятельностью: "в связи с этим Президиум принял решение о присвоении Захару Прилепину звания почетного члена партии". Миронов подчеркнул, что Прилепин был и остается в рядах партии, оставаясь примером для однопартийцев "настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам". "Ну а те, кто мечтает о расколе коалиции левых сил в России, мечтает о том, чтобы лидеры патриотического движения ушли с политической сцены, те пусть перебьются! Захар и остальные наши участники СВО обязательно вернутся после победы над врагом, и наш голос зазвучит еще громче", - написал Миронов. Ранее в октябре в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут".

https://ria.ru/20231114/prilepin-1909300100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, захар прилепин, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), партия "справедливая россия - за правду"