"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского
"Страна.ua": задержкой финансовой помощи США намекают Зеленскому на отставку
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет издание "Страна.ua".
"В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или дает знак, что Зеленскому пора уходить", — говорится в публикации.
Проблемы с выделением западной помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского, а также создают ряд военных и экономических проблем для Украины, отмечают журналисты.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
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