https://ria.ru/20231206/znak-1914208131.html

"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского

"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023

"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского

Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:14

2023-12-06T19:14

2023-12-06T19:14

в мире

украина

израиль

сша

владимир зеленский

джо байден

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет издание "Страна.ua"."В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или дает знак, что Зеленскому пора уходить", — говорится в публикации.Проблемы с выделением западной помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского, а также создают ряд военных и экономических проблем для Украины, отмечают журналисты.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html

https://ria.ru/20231206/obvinenie-1914154748.html

украина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, джо байден, страна.ua