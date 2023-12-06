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"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
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19:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/znak-1914208131.html
"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского
"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского
Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:14
2023-12-06T19:14
в мире
украина
израиль
сша
владимир зеленский
джо байден
страна.ua
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет издание "Страна.ua"."В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или дает знак, что Зеленскому пора уходить", — говорится в публикации.Проблемы с выделением западной помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского, а также создают ряд военных и экономических проблем для Украины, отмечают журналисты.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html
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в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, джо байден, страна.ua
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Страна.ua
"Это знак": СМИ раскрыли схему США по устранению Зеленского

"Страна.ua": задержкой финансовой помощи США намекают Зеленскому на отставку

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек РИА Новости. Правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Киеву дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему пора покидать свой пост, пишет издание "Страна.ua".
"В ходу версии, что таким образом Вашингтон якобы пытается подтолкнуть Киев к переговорам с Россией о перемирии или дает знак, что Зеленскому пора уходить", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины
Вчера, 16:52
Проблемы с выделением западной помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского, а также создают ряд военных и экономических проблем для Украины, отмечают журналисты.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Работают на Путина": Такер Карлсон высказался о США и Украине
Вчера, 16:27
 
В миреУкраинаИзраильСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденСтрана.ua
 
 
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