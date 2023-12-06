https://ria.ru/20231206/zhurnalisty-1914153981.html

Гибель журналистов в Газе показала дисфункцию мер защиты СМИ, заявили в МИД

Гибель журналистов в Газе показала дисфункцию мер защиты СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 06.12.2023

Гибель журналистов в Газе показала дисфункцию мер защиты СМИ, заявили в МИД

Многочисленные жертвы среди журналистов в зоне обострения палестино-израильского конфликта показывают дисфункцию механизмов защиты прав сотрудников СМИ, заявила РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:23

2023-12-06T16:23

2023-12-06T16:23

мария захарова

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Многочисленные жертвы среди журналистов в зоне обострения палестино-израильского конфликта показывают дисфункцию механизмов защиты прав сотрудников СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается ситуации с обеспечением безопасности журналистов в зоне эскалации палестино-израильского конфликта, то она катастрофическая", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она отметила, что гибель от 40 до 50 представителей СМИ за два месяца - беспрецедентная ситуация. "Всплеск вооруженного противостояния высветил полную дисфункцию тех механизмов защиты прав средств массовой информации и их сотрудников, которые были созданы именно для подобных ситуаций", - подчеркнула Захарова, добавив, что западные страны были авторами ряда инициатив такого плана, но именно Запад сейчас не выражает порицание или даже сочувствие по поводу происходящего.

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

сектор газа

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мария захарова, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа