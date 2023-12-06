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Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле - РИА Новости, 06.12.2023
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16:17 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/zhara-1914152891.html
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле - РИА Новости, 06.12.2023
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле
Завершающийся 2023 год станет рекордным по средней температуре и другим климатическим показателям на всей Земле, сообщил в среду научный руководитель... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:17
2023-12-06T16:17
в мире
роман вильфанд
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Завершающийся 2023 год станет рекордным по средней температуре и другим климатическим показателям на всей Земле, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Две тысячи двадцать третий год - можно с уверенностью говорить, что он будет рекордным по температуре. Но не только по температуре. Он бьёт многие климатические рекорды, которые до сих пор были зафиксированы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.По его словам, согласно предварительному заключению Всемирной метеорологической организации, в работе которой Росгидромет принимает активное участие, 2023 года станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Данные говорят о том, что температура в этот год в среднем будет на 1,4 градуса выше, чем температура в доиндустриальный период (1850-1900 годы).
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в мире, роман вильфанд
В мире, Роман Вильфанд
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле

Вильфанд: 2023 год станет рекордным по средней температуре на Земле

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Завершающийся 2023 год станет рекордным по средней температуре и другим климатическим показателям на всей Земле, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Две тысячи двадцать третий год - можно с уверенностью говорить, что он будет рекордным по температуре. Но не только по температуре. Он бьёт многие климатические рекорды, которые до сих пор были зафиксированы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
По его словам, согласно предварительному заключению Всемирной метеорологической организации, в работе которой Росгидромет принимает активное участие, 2023 года станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Данные говорят о том, что температура в этот год в среднем будет на 1,4 градуса выше, чем температура в доиндустриальный период (1850-1900 годы).
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