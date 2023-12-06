https://ria.ru/20231206/zhara-1914152891.html
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле - РИА Новости, 06.12.2023
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле
Завершающийся 2023 год станет рекордным по средней температуре и другим климатическим показателям на всей Земле, сообщил в среду научный руководитель... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:17
2023-12-06T16:17
2023-12-06T16:17
в мире
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/66/1555986611_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3546376034a2063c5bc7c009c99f15a.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Завершающийся 2023 год станет рекордным по средней температуре и другим климатическим показателям на всей Земле, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Две тысячи двадцать третий год - можно с уверенностью говорить, что он будет рекордным по температуре. Но не только по температуре. Он бьёт многие климатические рекорды, которые до сих пор были зафиксированы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве.По его словам, согласно предварительному заключению Всемирной метеорологической организации, в работе которой Росгидромет принимает активное участие, 2023 года станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Данные говорят о том, что температура в этот год в среднем будет на 1,4 градуса выше, чем температура в доиндустриальный период (1850-1900 годы).
https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155598/66/1555986611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8524afef9aa4610d813363960ff2cf56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роман вильфанд
Вильфанд сообщил, что 2023 год станет рекордно жарким на Земле
Вильфанд: 2023 год станет рекордным по средней температуре на Земле