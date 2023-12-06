https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914016858.html

"Грандиозный скандал": в Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС

"Грандиозный скандал": в Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС - РИА Новости, 06.12.2023

"Грандиозный скандал": в Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС

Владимир Зеленский может оказаться втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей западного оружия ХАМАС, информацию об этом Израиль, вероятно, уже... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

2023-12-06T04:37

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владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может оказаться втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей западного оружия ХАМАС, информацию об этом Израиль, вероятно, уже передал руководству спецслужб США, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский окажется в центре колоссального международного скандала. Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях (в секторе Газа. — Прим. ред.) американское, французское и английское оружие, которое было передано Украине. А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС. Вполне возможно, что в этом замешан (министр обороны Украины Рустем. — Прим. ред.) Умеров", — заявил эксперт.По мнению Соскина, ЦАХАЛ обладает "очень важной информацией" на этот счет, которая уже точно передана ЦРУ, ФБР и руководству других спецслужб США."В этом плане уже что-то движется. Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным", — заключил аналитик.Ранее Владимир Путин заявил, что он убежден в том, что происходит утечка оружия с Украины на Ближний Восток. Однако, по словам президента, он сомневается в том, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.

https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html

https://ria.ru/20231206/general-1914012539.html

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в мире, украина, израиль, сша, киев, владимир зеленский, олег соскин, хамас, центральное разведывательное управление (цру), фбр