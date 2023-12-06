https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914010842.html

В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США

В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США - РИА Новости, 06.12.2023

В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США

Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T01:43

2023-12-06T01:43

2023-12-06T04:17

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

джо байден

верховная рада украины

сенат сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.По словам парламентария, сенат "провалит голосование" по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы решили "выбросить" из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, "супер принципиальный" для Республиканской партии.При этом она заявила, что сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи "оказал нам очень большую медвежью услугу", подразумевая, вероятно, сделанное им в понедельник заявление о том, что "нет пути" к достижению соглашения с республиканцами по границе."Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", - утверждает Устинова.Позднее парламентарий опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине". Зеленский отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, так как "что-то произошло в последнюю минуту", заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Зеленский должен был выступить перед сенаторами в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914006695.html

https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html

украина

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, владимир зеленский, джо байден, верховная рада украины, сенат сша, сша