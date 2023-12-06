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В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США - РИА Новости, 06.12.2023
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01:43 06.12.2023 (обновлено: 04:17 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914010842.html
В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США
В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США - РИА Новости, 06.12.2023
В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США
Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T01:43
2023-12-06T04:17
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
джо байден
верховная рада украины
сенат сша
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.По словам парламентария, сенат "провалит голосование" по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы решили "выбросить" из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, "супер принципиальный" для Республиканской партии.При этом она заявила, что сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи "оказал нам очень большую медвежью услугу", подразумевая, вероятно, сделанное им в понедельник заявление о том, что "нет пути" к достижению соглашения с республиканцами по границе."Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", - утверждает Устинова.Позднее парламентарий опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине". Зеленский отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, так как "что-то произошло в последнюю минуту", заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Зеленский должен был выступить перед сенаторами в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914006695.html
https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html
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в мире, украина, израиль, владимир зеленский, джо байден, верховная рада украины, сенат сша, сша
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Джо Байден, Верховная Рада Украины, Сенат США, США
В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США

Депутат Рады Устинова объяснила отказ Зеленского выступать в США рядом причин

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.
По словам парламентария, сенат "провалит голосование" по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы решили "выбросить" из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, "супер принципиальный" для Республиканской партии.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Республиканцы покинули брифинг по запросу Байдена о помощи Украине
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При этом она заявила, что сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи "оказал нам очень большую медвежью услугу", подразумевая, вероятно, сделанное им в понедельник заявление о том, что "нет пути" к достижению соглашения с республиканцами по границе.
"Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", - утверждает Устинова.
Позднее парламентарий опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине".
Зеленский отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, так как "что-то произошло в последнюю минуту", заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Зеленский должен был выступить перед сенаторами в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
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Лидер республиканцев в сенате США призвал не поддерживать помощь Украине
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В миреУкраинаИзраильВладимир ЗеленскийДжо БайденВерховная Рада УкраиныСенат СШАСША
 
 
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