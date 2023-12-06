В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США
Депутат Рады Устинова объяснила отказ Зеленского выступать в США рядом причин
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского выступить на "секретном брифинге" перед американскими сенаторами связан с "рядом причин", написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.
При этом она заявила, что сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи "оказал нам очень большую медвежью услугу", подразумевая, вероятно, сделанное им в понедельник заявление о том, что "нет пути" к достижению соглашения с республиканцами по границе.
"Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования", - утверждает Устинова.
Позднее парламентарий опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: "Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине".
Зеленский отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, так как "что-то произошло в последнюю минуту", заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Зеленский должен был выступить перед сенаторами в рамках "секретного брифинга", его обращение ожидалось в преддверии голосования в сенате по поводу выделения новых средств для Киева.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.