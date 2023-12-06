https://ria.ru/20231206/zasedanie-1914094379.html

В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании

В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании - РИА Новости, 06.12.2023

В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:21

2023-12-06T13:21

2023-12-06T13:45

политика

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании. "Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 (декабря - ред.) проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании", - сказала Памфилова на заседании комиссии.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что комитет предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года.Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

https://ria.ru/20231206/vybory-1914073909.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, элла памфилова