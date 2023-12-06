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В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании - РИА Новости, 06.12.2023
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13:21 06.12.2023 (обновлено: 13:45 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zasedanie-1914094379.html
В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании
В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании - РИА Новости, 06.12.2023
В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:21
2023-12-06T13:45
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании. "Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 (декабря - ред.) проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании", - сказала Памфилова на заседании комиссии.Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что комитет предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года.Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании

Памфилова: 8 декабря пройдет заседание ЦИК, посвященное президентской кампании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании.
"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 (декабря - ред.) проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что комитет предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года.
Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
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