В пятницу пройдет первое заседание ЦИК, посвященное президентской кампании
Памфилова: 8 декабря пройдет заседание ЦИК, посвященное президентской кампании
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что 8 декабря ЦИК проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании.
"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, будьте готовы, мы 8 (декабря - ред.) проводим наше первое официальное заседание в новом зале, посвященное старту президентской кампании", - сказала Памфилова на заседании комиссии.
Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил, что комитет предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года.
Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.