https://ria.ru/20231206/zapad-1914091936.html

Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс

Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:14

2023-12-06T13:14

2023-12-06T13:14

россия

михаил мишустин

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением. "Но расслабляться, конечно, рано. Рассчитывать, что, я бы сказал, западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, – не приходится", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

россия

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Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, в мире