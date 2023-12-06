https://ria.ru/20231206/zapad-1914091936.html
Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс
Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:14
2023-12-06T13:14
2023-12-06T13:14
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением. "Но расслабляться, конечно, рано. Рассчитывать, что, я бы сказал, западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, – не приходится", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, в мире
Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин не рассчитывает, что Запад сменит антироссийский курс
Мишустин: рассчитывать, что Запад сменит антироссийский курс, не приходится
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса западными державами не приходится, но Россия справится с таким давлением.
"Но расслабляться, конечно, рано. Рассчитывать, что, я бы сказал, западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, – не приходится", - сказал Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Восточная Европа осталась последней надеждой США