https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

У России есть три года: Польша идет на войну

У России есть три года: Польша идет на войну - РИА Новости, 06.12.2023

У России есть три года: Польша идет на войну

Никогда такого не было, и вот снова: член Канцелярии президента Польши, глава Бюро национальной безопасности (БНБ), министр Яцек Севера тревожно заявил, что... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:07

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Никогда такого не было, и вот снова: член Канцелярии президента Польши, глава Бюро национальной безопасности (БНБ), министр Яцек Севера тревожно заявил, что через три года страны восточного фланга НАТО войдут в прямое военное противостояние с Россией и в связи с этим "необходимо принять трехлетний план подготовки к конфронтации".Пан Севера, которому посреди белого дня мерещатся русские танки на улицах Варшавы, переплюнул даже авторов недавнего доклада, подготовленного Германским советом по международным отношениям (DGAP), по которому "у западных стран есть пять-девять лет, чтобы подготовиться к отражению российской агрессии". По единодушному мнению немецких экспертов, "альянс в невыгодном положении: Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы и получает боевой опыт, США и их европейские союзники по ряду направлений существенно отстают, времени у нас остается все меньше".Неминуемые сроки вторжения русских орд в "европейский сад" авторитетно подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в начале ноября выступил с докладом о "готовности к войне" с РФ, главный вывод которого — в течение пяти-десяти лет конфликт с Россией неизбежен. Выводы из доклада должны заставить даже самых скептических налогоплательщиков в Европе судорожно потянуться к кошельку: "После почти двух лет войны на Украине военный потенциал России больше, чем может показаться сейчас. <…> Армия России будет доукомплектована и получила масштабный боевой опыт. Российская боевая мощь превысит нынешний потенциал сдерживания НАТО в случае конвенциональной (неядерной) войны в Европе".Немецкое же издание ZDF было еще более пессимистично: "НАТО не сможет остановить войска РФ в случае военного нападения на альянс. Если Россия решит идти в наступление, то НАТО должна остановить войска на границе. К настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает. С этим согласны все страны НАТО".Возникает вопрос: с чего это вдруг западные говорящие головы синхронно озаботились срочной подготовкой к неминуемому вторжению Путина на танке с красным флагом, принимая во внимание то, что ни НАТО, ни России прямая война не нужна в силу ее неизбежного перехода в ядерный апокалипсис?Ответ на этот вопрос лежит в простом факте: по поводу конфликта на Украине на Западе уже минули стадии гнева и торга и наступила стадия принятия: неминуемая победа России над Украиной уже ни у кого не вызывает сомнений, то есть слово "если" в западном нарративе полностью вытеснено словом "когда".И в этой ситуации главные задачи западных политиков — подготовить общественное мнение к неизбежному поражению Киева и убедительно объяснить налогоплательщикам, на что в итоге были потрачены колоссальные деньги и почему их нужно продолжать платить даже после проигрыша Украины.Для коллективного Запада конфликт на Украине является лишь очередным эпизодом "монополии на стероидах" — долговременного англосаксонского проекта по зарабатыванию колоссальных денег на противостоянии с Россией. Соответственно, если очередная пешка упала с доски, нужно придумать новую угрозу — и желательно скорую, смертельную и неминуемую.Российское руководство прекрасно знает, что Вашингтон со товарищи будут всегда раздувать российскую карту, но при этом использовать любые уловки, чтобы избежать "большой" войны. При этом оно не испытывает никаких иллюзий насчет того, что Запад способен ударить нам в спину в ту же секунду, когда ему покажется, что мы достаточно слабы. На эту тему доступно выразился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков: "Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному "гемблингу", игре на повышение ставок, нет. Но они могут оказаться в числе проигравших".Именно поэтому мы не можем позволить себе быть слабыми, даже если наш враг блефует.По признанию многих российских экспертов, СВО во много раз ускорила процесс перестройки и укрепления экономики России, сделала необратимым движение к полной самодостаточности и технологической независимости и позволила сделать рывок к созданию современной армии, готовой ответить на любые вызовы. Иначе говоря, "Россия до СВО" и "Россия после СВО" — это, как говорят в русскоязычной Одессе, две большие разницы.Это признают и наши недруги.На днях в издании Spiegel вышла статья, в которой автор признается: "Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав". И с расстройством добавляет: "Вопреки планам Запада, российская экономика выстояла под натиском санкций и теперь стремится к росту. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России ставит рекорды. Россияне сдаваться не собираются, а Путин доволен тем, что его стране удалось вернуть "суверенитет глобальной державы". Вывод — "президент РФ сейчас выходит победителем на поле боя".Но по большому счету нам должно быть все равно, что пишут о нас наши противники, и мы не имеем права расслабляться. Наша страна должна быть настолько сильной и неуязвимой, чтобы любые заявления "оттуда" по поводу неминуемой войны между Россией и НАТО так и оставались дешевыми страшилками для обывателей, а мечты о нашем поражении — причиной несварения желудка.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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аналитика, россия, украина, польша, борис писториус, сергей рябков, нато