https://ria.ru/20231206/yuan-1914084749.html

Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей

Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей - РИА Новости, 06.12.2023

Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей

Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:42

2023-12-06T12:42

2023-12-06T12:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара - на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,65 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа