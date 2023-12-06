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Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей
Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара - на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,65 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 13 рублей впервые с 23 октября