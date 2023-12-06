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Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:42 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/yuan-1914084749.html
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей
Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара - на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,65 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Юань на Мосбирже поднялся выше 13 рублей

Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 13 рублей впервые с 23 октября

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская – в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара - на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро – на 67 копеек, до 100,65 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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