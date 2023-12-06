https://ria.ru/20231206/yellen-1914018051.html

CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен

CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен - РИА Новости, 06.12.2023

CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен

Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:53

2023-12-06T04:53

2023-12-06T05:24

сша

украина

киев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет Йеллен, назвав сложившуюся ситуацию "ужасной"."Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине", - приводит слова Йеллен агентство Блумберг.По мнению министра, союзники США более охотно помогают Киеву. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги", подчеркнула Йеллен.Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "раздражительная" атмосфера.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017193.html

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сша, украина, киев, джанет йеллен, джо байден, в мире