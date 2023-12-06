Рейтинг@Mail.ru
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 06.12.2023 (обновлено: 05:24 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/yellen-1914018051.html
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен - РИА Новости, 06.12.2023
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен
Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:53
2023-12-06T05:24
сша
украина
киев
джанет йеллен
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870352918_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_e1bdc4ad15d644cd8258f90df5240406.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет Йеллен, назвав сложившуюся ситуацию "ужасной".&quot;Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине&quot;, - приводит слова Йеллен агентство Блумберг.По мнению министра, союзники США более охотно помогают Киеву. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги", подчеркнула Йеллен.Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "раздражительная" атмосфера.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017193.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870352918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c791210fa78d5e611f2d73e7b8e21b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, джанет йеллен, джо байден, в мире
США, Украина, Киев, Джанет Йеллен, Джо Байден, В мире
CША попали в "ужасную ситуацию" в вопросе помощи Украине, уверена Йеллен

Йеллен: США будут ответственны за проигрыш Киева, если не выделят ему помощь

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вашингтон может считать себя ответственным за поражение Украины, если не будет принято решение о выделении Киеву новых средств, заявила глава минфина США Джанет Йеллен, назвав сложившуюся ситуацию "ужасной".
«

"Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине", - приводит слова Йеллен агентство Блумберг.

По мнению министра, союзники США более охотно помогают Киеву. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, "у Украины заканчиваются деньги", подчеркнула Йеллен.
Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "раздражительная" атмосфера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Во Франции посмеялись над Зеленским после его унижения в конгрессе США
Вчера, 03:32
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Ситуация в Киеве в 2014 году - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Конгрессмен признал соучастие США в перевороте на Украине
Вчера, 04:43
 
СШАУкраинаКиевДжанет ЙелленДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала