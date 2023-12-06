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Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 06.12.2023

Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске, сообщил депутат парламента республики Юрий Юров в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:30

2023-12-06T16:30

2023-12-06T18:29

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луганская народная республика

луганск

происшествия

донбасс

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске, сообщил депутат парламента республики Юрий Юров в Telegram-канале."В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР первого и третьего созывов, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", — написал парламентарий.По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Тогда исполнителя задержали, заказчиками оказались сотрудники СБУ.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.

https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html

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луганск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места взрыва в центре Луганска Видео с места взрыва в центре Луганска 2023-12-06T16:30 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, луганск, происшествия, донбасс, служба безопасности украины