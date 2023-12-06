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Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 06.12.2023 (обновлено: 18:29 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vzryv-1914155924.html
Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске
Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске - РИА Новости, 06.12.2023
Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске
Экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске, сообщил депутат парламента республики Юрий Юров в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:30
2023-12-06T18:29
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
происшествия
донбасс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске, сообщил депутат парламента республики Юрий Юров в Telegram-канале."В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР первого и третьего созывов, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", — написал парламентарий.По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Тогда исполнителя задержали, заказчиками оказались сотрудники СБУ.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.
https://ria.ru/20231206/popov-1914173155.html
луганская народная республика
луганск
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Видео с места взрыва в центре Луганска
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луганская народная республика, луганск, происшествия, донбасс, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия, Донбасс, Служба безопасности Украины
Экс-депутат Народного совета ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Экс-депутат Народного совета ЛНР Попов погиб при взрыве автомобиля в Луганске

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при подрыве автомобиля в Луганске, сообщил депутат парламента республики Юрий Юров в Telegram-канале.
"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР первого и третьего созывов, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", — написал парламентарий.
По его словам, это уже второе покушение на Попова. Первое произошло 20 сентября 2022 года. Тогда исполнителя задержали, заказчиками оказались сотрудники СБУ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки.
Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Биография Олега Попова
Вчера, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПроисшествияДонбассСлужба безопасности Украины
 
 
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