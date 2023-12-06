https://ria.ru/20231206/vystuplenie-1914177865.html

Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США

Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023

Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США

Владимир Зеленский не выступил на брифинге в сенате США о помощи Киеву, поскольку "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:47

2023-12-06T17:47

2023-12-06T17:47

в мире

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сша

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владимир зеленский

рустем умеров

чак шумер

конгресс сша

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не выступил на брифинге в сенате США о помощи Киеву, поскольку "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News."Это военный конфликт, ситуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен и воспользуется приглашением в следующий раз", — сказал он.Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США.Планировалось, что политик выступит по видеосвязи перед сенаторами во вторник днем в рамках закрытого брифинга. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования по вопросу о дополнительных финансовых средствах для Украины.

https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html

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