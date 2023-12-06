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Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023
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17:47 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vystuplenie-1914177865.html
Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США
Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США - РИА Новости, 06.12.2023
Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США
Владимир Зеленский не выступил на брифинге в сенате США о помощи Киеву, поскольку "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:47
2023-12-06T17:47
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
рустем умеров
чак шумер
конгресс сша
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не выступил на брифинге в сенате США о помощи Киеву, поскольку "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News."Это военный конфликт, ситуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен и воспользуется приглашением в следующий раз", — сказал он.Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США.Планировалось, что политик выступит по видеосвязи перед сенаторами во вторник днем в рамках закрытого брифинга. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования по вопросу о дополнительных финансовых средствах для Украины.
https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, рустем умеров, чак шумер, конгресс сша
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Чак Шумер, Конгресс США
Минобороны Украины объяснило отмену выступления Зеленского в конгрессе США

Умеров: Зеленский не выступил в конгрессе США из-за изменившейся ситуации

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не выступил на брифинге в сенате США о помощи Киеву, поскольку "изменилась ситуация", заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News.
"Это военный конфликт, ситуация меняется. Но я думаю, что президент Зеленский благодарен и воспользуется приглашением в следующий раз", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины
Вчера, 16:52
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский "в последний момент" отменил запланированное на вторник выступление по видеосвязи перед сенаторами США.
Планировалось, что политик выступит по видеосвязи перед сенаторами во вторник днем в рамках закрытого брифинга. Его обращение должно было состояться в преддверии голосования по вопросу о дополнительных финансовых средствах для Украины.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Работают на Путина": Такер Карлсон высказался о США и Украине
Вчера, 16:27
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровЧак ШумерКонгресс США
 
 
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