https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html

Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"

Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия" - РИА Новости, 06.12.2023

Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"

Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:41

2023-12-06T07:41

2023-12-06T07:41

выставка-форум "россия"

хабаровский край

сергей кириенко

су-57

sj-100

михаил дегтярев

москва

санкт-петербург

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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. Павильон Хабаровского края открыт на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Она работает с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. "Председатель оргкомитета по проведению Международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко наградил памятными статуэтками глав регионов за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы. Награды удостоились губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также главы Санкт-Петербурга, Красноярского, Камчатского, Ставропольского краев, Республик Алтай, Калмыкии, Севастополя, Белгородской, Тульской областей, ДНР. Также был отмечен вклад Сибирского федерального округа", - сообщает правительство края. По словам Кириенко, главы регионов и их команды провели "большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций - всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспо". За первый месяц выставку уже посетили 2 миллиона 125 тысяч человек, и 97% посетителей высоко оценили павильоны субъектов ДФО и Минвостокразвития России. В результате дальневосточный регион победил в номинации "Лучший федеральный округ". Площадь павильонов экспозиции "Мы - Дальний Восток" составляет 1 113,5 "квадратов", в том числе 677,2 квадратных метра – павильоны субъектов округа. В экспозиции Хабаровского края под названием "Родина китов и самолетов" представлены лучшие практики и достижения в различных отраслях экономики: авиастроение (серийный выпуск многоцелевого истребителя Су-57, производство импортозамещенного авиалайнера SJ-100), судостроение (корветы и малые ракетные корабли, паромы, краболовы) и многое другое. Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.

https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913955637.html

хабаровский край

москва

санкт-петербург

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