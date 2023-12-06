https://ria.ru/20231206/vystavka_rossiya-1914025446.html
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия" - РИА Новости, 06.12.2023
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:41
2023-12-06T07:41
2023-12-06T07:41
выставка-форум "россия"
хабаровский край
сергей кириенко
су-57
sj-100
михаил дегтярев
москва
санкт-петербург
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ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает правительство региона. Павильон Хабаровского края открыт на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Она работает с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. "Председатель оргкомитета по проведению Международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко наградил памятными статуэтками глав регионов за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы. Награды удостоились губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также главы Санкт-Петербурга, Красноярского, Камчатского, Ставропольского краев, Республик Алтай, Калмыкии, Севастополя, Белгородской, Тульской областей, ДНР. Также был отмечен вклад Сибирского федерального округа", - сообщает правительство края. По словам Кириенко, главы регионов и их команды провели "большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций - всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспо". За первый месяц выставку уже посетили 2 миллиона 125 тысяч человек, и 97% посетителей высоко оценили павильоны субъектов ДФО и Минвостокразвития России. В результате дальневосточный регион победил в номинации "Лучший федеральный округ". Площадь павильонов экспозиции "Мы - Дальний Восток" составляет 1 113,5 "квадратов", в том числе 677,2 квадратных метра – павильоны субъектов округа. В экспозиции Хабаровского края под названием "Родина китов и самолетов" представлены лучшие практики и достижения в различных отраслях экономики: авиастроение (серийный выпуск многоцелевого истребителя Су-57, производство импортозамещенного авиалайнера SJ-100), судостроение (корветы и малые ракетные корабли, паромы, краболовы) и многое другое. Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.
https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html
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выставка-форум "россия", хабаровский край, сергей кириенко, су-57, sj-100, михаил дегтярев, москва, санкт-петербург
Выставка-форум "Россия", Хабаровский край, Сергей Кириенко, Су-57, SJ-100, Михаил Дегтярев, Москва, Санкт-Петербург
Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
Хабаровский край награжден за вклад в создание экспозиции выставки "Россия"
ХАБАРОВСК, 6 дек - РИА Новости. Хабаровский край наградили за вклад в создание экспозиции Международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщает правительство региона.
Павильон Хабаровского края открыт на выставке-форуме "Россия" в год 84-летия главной выставки страны - на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Она работает с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
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"Председатель оргкомитета по проведению Международной выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко
наградил памятными статуэтками глав регионов за вклад в создание уникальной экспозиции по итогам первого месяца работы. Награды удостоились губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
, а также главы Санкт-Петербурга
, Красноярского, Камчатского, Ставропольского краев
, Республик Алтай
, Калмыкии, Севастополя
, Белгородской, Тульской областей
, ДНР
. Также был отмечен вклад Сибирского федерального округа", - сообщает правительство края.
По словам Кириенко, главы регионов и их команды провели "большую и кропотливую работу по подготовке экспозиций - всего за несколько месяцев удалось создать выставку большего масштаба, чем мировые экспо". За первый месяц выставку уже посетили 2 миллиона 125 тысяч человек, и 97% посетителей высоко оценили павильоны субъектов ДФО и Минвостокразвития России
. В результате дальневосточный регион победил в номинации "Лучший федеральный округ". Площадь павильонов экспозиции "Мы - Дальний Восток" составляет 1 113,5 "квадратов", в том числе 677,2 квадратных метра – павильоны субъектов округа.
В экспозиции Хабаровского края под названием "Родина китов и самолетов" представлены лучшие практики и достижения в различных отраслях экономики: авиастроение (серийный выпуск многоцелевого истребителя Су-57, производство импортозамещенного авиалайнера SJ-100), судостроение (корветы и малые ракетные корабли, паромы, краболовы) и многое другое.
Выставка-форум "Россия" призвана продемонстрировать важнейшие достижения страны в различных отраслях, уникальный и яркий опыт регионов. ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников. На территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, современные музейно-выставочные пространства, зеленые зоны и объекты ландшафтного искусства. Там расположено 49 объектов культурного наследия. Музейный город объединяет более 20 музейно-выставочных пространств. На территории созданы условия для занятий более чем 20 видами спорта. Свыше 200 точек общественного питания органично встроено в единый архитектурный комплекс выставки.
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