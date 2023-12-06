https://ria.ru/20231206/vyezd-1914032172.html
Два россиянина получили разрешение на выезд из сектора Газа
Два россиянина получили разрешение на выезд из сектора Газа - РИА Новости, 06.12.2023
Два россиянина получили разрешение на выезд из сектора Газа
Два россиянина попали в список на выезд из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах", документ опубликовало Генеральное пограничное управление анклава в издании... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:00
2023-12-06T09:00
2023-12-06T10:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 6 дек — РИА Новости. Два россиянина попали в список на выезд из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах", документ опубликовало Генеральное пограничное управление анклава в издании "Рафах онлайн".В таблице указали двух граждан России — Александра и Анастасию Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.Всего сегодня Газу смогут покинуть около 300 человек — палестинцы, иностранцы и обладатели двойного гражданства. Разрешения на выезд в том числе получили сотрудники международных организаций и граждане Франции, Италии, Испании, Греции, Великобритании, Аргентины, Португалии, Нидерландов, Турции и Ливана.Как сообщали 2 декабря в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".В конце ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте в ожидании эвакуации.
https://ria.ru/20231203/rafakh-1913440119.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, россия, египет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа, Россия, Египет
Два россиянина получили разрешение на выезд из сектора Газа
Выехать из сектора Газа смогут около 300 человек, в том числе двое россиян
ДОХА, 6 дек — РИА Новости.
Два россиянина попали в список на выезд из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах", документ опубликовало Генеральное пограничное управление анклава в издании "Рафах онлайн
".
В таблице указали двух граждан России — Александра и Анастасию Яакуб, 2017 и 2007 годов рождения.
Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
Всего сегодня Газу смогут покинуть около 300 человек — палестинцы, иностранцы и обладатели двойного гражданства. Разрешения на выезд в том числе получили сотрудники международных организаций и граждане Франции, Италии, Испании, Греции, Великобритании, Аргентины, Португалии, Нидерландов, Турции и Ливана.
Как сообщали 2 декабря в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников. При этом в дипмиссии отметили, что эвакуация осложняется ударами израильской армии по анклаву и его южным районам вблизи КПП "Рафах".
В конце ноября официальный представитель МИД Мария Захарова
заявила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули территорию анклава. При этом, по ее словам, удалось связаться еще с десятками граждан, которые ранее из-за отключения электричества и блокировки связи технически не могли сообщить о себе. Позднее дипломат уточнила, что несколько сотен россиян находятся в Газе и Египте
в ожидании эвакуации.
"Смерть повсюду": корреспондент РИА Новости — об эвакуации из Газы