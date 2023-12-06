Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 06.12.2023 (обновлено: 23:59 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vybor-1914239893.html
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока - РИА Новости, 06.12.2023
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока
США стоят перед выбором - поддерживать Украину деньгами сейчас или союзников по НАТО кровью позже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:58
2023-12-06T23:59
в мире
украина
сша
джон кирби
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США стоят перед выбором - поддерживать Украину деньгами сейчас или союзников по НАТО кровью позже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. &quot;Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев&quot;, - сказал Кирби на брифинге. Президент США Джо Байден ранее заявил, что после достижения целей спецоперация Россия якобы может атаковать союзников Вашингтона по НАТО, которых придется защищать, что приведет к вовлечению Штатов в конфликт с РФ. Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос администрации о новой помощи Киеву.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джон кирби, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден, НАТО
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока

Белый дом: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США стоят перед выбором - поддерживать Украину деньгами сейчас или союзников по НАТО кровью позже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«

"Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев", - сказал Кирби на брифинге.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что после достижения целей спецоперация Россия якобы может атаковать союзников Вашингтона по НАТО, которых придется защищать, что приведет к вовлечению Штатов в конфликт с РФ. Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос администрации о новой помощи Киеву.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
5 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДжон КирбиДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала