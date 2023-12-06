https://ria.ru/20231206/vybor-1914239893.html
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока - РИА Новости, 06.12.2023
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока
США стоят перед выбором - поддерживать Украину деньгами сейчас или союзников по НАТО кровью позже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:58
2023-12-06T23:58
2023-12-06T23:59
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США стоят перед выбором - поддерживать Украину деньгами сейчас или союзников по НАТО кровью позже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев", - сказал Кирби на брифинге. Президент США Джо Байден ранее заявил, что после достижения целей спецоперация Россия якобы может атаковать союзников Вашингтона по НАТО, которых придется защищать, что приведет к вовлечению Штатов в конфликт с РФ. Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос администрации о новой помощи Киеву.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джон кирби, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден, НАТО
Белый дом ответил тем, кто считает, что цена поддержки Украины высока
Белый дом: США перед выбором — поддерживать Киев деньгами или потом НАТО кровью