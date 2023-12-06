https://ria.ru/20231206/vtb-1914021315.html

ВТБ планирует расширять присутствие в Китае

ВТБ планирует расширять присутствие в Китае - РИА Новости, 06.12.2023

ВТБ планирует расширять присутствие в Китае

ВТБ будет предпринимать дальнейшие шаги по расширению своего присутствия на китайском рынке, заявила РИА Новости руководитель департамента развития... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:04

2023-12-06T06:04

2023-12-06T06:04

китай

шанхай

пекин

сбербанк россии

сбер

втб

экономика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВТБ будет предпринимать дальнейшие шаги по расширению своего присутствия на китайском рынке, заявила РИА Новости руководитель департамента развития международных расчетов – старший вице-президент ВТБ Ольга Баша в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!". "Мы присутствуем на рынке Китая, у нас достаточно большая клиентская база, и мы развиваем китайское направление, фокусируемся на нем. И будем предпринимать дальнейшие шаги по расширению присутствия ВТБ на китайском рынке", - сказала она. По словам Баши, в 2022 и 2023 годах наблюдается кратный рост расчетов в национальных валютах, проходящих через инфраструктуру ВТБ в рамках зарубежных филиалов. Так, расчеты в юанях выросли "ориентировочно в четыре раза". Также она указала, что банк не сталкивается с проблемой нехватки юаневой ликвидности. В начале ноября вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов отмечал, что "Сбер" пока активно не развивает бизнес в иностранной валюте, в том числе юанях, из-за отсутствия на российском рынке достаточного объема свободной ликвидности. ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. Открыть филиалы в Китае планируют Сбербанк и Альфа-банк. Форум "Россия зовет!" пройдет 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20231204/vtb-1913752777.html

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китай, шанхай, пекин, сбербанк россии, сбер, втб, экономика