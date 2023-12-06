Рейтинг@Mail.ru
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vsu-1914149073.html
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ
Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:02
2023-12-06T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
тарас чмут
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:54:1896:1121_1920x0_80_0_0_7682d018f8d7149c304b7949386c27a2.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного оборудования, включая беспилотники и электронику, из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, блокирующих границу с Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые ВСУ, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду", - передает агентство. Как заявил агентству глава одной из крупнейших украинских благотворительных организаций Come Back Alive Тарас Чмут, десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни дронов, закупленных его группой, застряли на границе на несколько недель. Чмут заявил, что его организация пыталась выработать соглашение с польскими властями, которое позволяло бы беспрепятственный проезд через границу для его грузов "Пикапы идут из-за границы, приборы ночного видения тоже ... дроны, как правило, поставляются из-за рубежа, и это (протест) тормозит нашу работу", - заявил он. Виктор Долгопятов, руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящего различные виды техники, используемой украинскими военными, заявил, что протесты на границе с Польшей затрагивают производителей. "Если блокада продолжится, это может стать и уже становится большой проблемой ... Я убежден, что большое количество запчастей, поступающих на предприятия частного сектора, которые работают на оборонные проекты, к сожалению, сейчас стоит на границе", - приводит его слова Рейтер. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914049919.html
https://ria.ru/20231206/protest-1914126468.html
https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html
https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869908274_0:0:1580:1184_1920x0_80_0_0_1bddcd74e8f45737d1ae5a084b8c1e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, тарас чмут, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Тарас Чмут, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ

Reuters: протесты в Польше вызвали задержки с поставками военной помощи для ВСУ

© Фото : Rafał MeklerПольские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Rafał Mekler
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного оборудования, включая беспилотники и электронику, из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, блокирующих границу с Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые ВСУ, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду", - передает агентство.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Объем гумпомощи для Украины сократился из-за проверок, заявили в Варшаве
Вчера, 10:22
Как заявил агентству глава одной из крупнейших украинских благотворительных организаций Come Back Alive Тарас Чмут, десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни дронов, закупленных его группой, застряли на границе на несколько недель. Чмут заявил, что его организация пыталась выработать соглашение с польскими властями, которое позволяло бы беспрепятственный проезд через границу для его грузов "Пикапы идут из-за границы, приборы ночного видения тоже ... дроны, как правило, поставляются из-за рубежа, и это (протест) тормозит нашу работу", - заявил он.
Виктор Долгопятов, руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящего различные виды техники, используемой украинскими военными, заявил, что протесты на границе с Польшей затрагивают производителей. "Если блокада продолжится, это может стать и уже становится большой проблемой ... Я убежден, что большое количество запчастей, поступающих на предприятия частного сектора, которые работают на оборонные проекты, к сожалению, сейчас стоит на границе", - приводит его слова Рейтер.
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Украинские перевозчики устроили протест возле сейма Польши
Вчера, 14:52
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
СМИ: на границе Польши и Украины начали происходить "странные вещи"
Вчера, 05:49
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
У России есть три года: Польша идет на войну
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаТарас ЧмутВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала