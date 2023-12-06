https://ria.ru/20231206/vsu-1914149073.html

СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ

СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023

СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ

Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:02

2023-12-06T16:02

2023-12-06T16:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Благотворительные и неправительственные организации, предоставляющие военную помощь украинским войскам, столкнулись с задержками в поставках критически важного оборудования, включая беспилотники и электронику, из-за протеста польских водителей-дальнобойщиков, блокирующих границу с Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Хотя протестующие заявляют, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые ВСУ, покупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым не разрешено преодолевать блокаду", - передает агентство. Как заявил агентству глава одной из крупнейших украинских благотворительных организаций Come Back Alive Тарас Чмут, десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни дронов, закупленных его группой, застряли на границе на несколько недель. Чмут заявил, что его организация пыталась выработать соглашение с польскими властями, которое позволяло бы беспрепятственный проезд через границу для его грузов "Пикапы идут из-за границы, приборы ночного видения тоже ... дроны, как правило, поставляются из-за рубежа, и это (протест) тормозит нашу работу", - заявил он. Виктор Долгопятов, руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящего различные виды техники, используемой украинскими военными, заявил, что протесты на границе с Польшей затрагивают производителей. "Если блокада продолжится, это может стать и уже становится большой проблемой ... Я убежден, что большое количество запчастей, поступающих на предприятия частного сектора, которые работают на оборонные проекты, к сожалению, сейчас стоит на границе", - приводит его слова Рейтер. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914049919.html

https://ria.ru/20231206/protest-1914126468.html

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html

https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, тарас чмут, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр