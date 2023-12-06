https://ria.ru/20231206/vsu-1914113868.html

Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки

Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки - РИА Новости, 06.12.2023

Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки

Сдавшийся в плен ВС РФ украинский морской пехотинец Роман Вертово рассказал РИА Новости, что не проходил никакой специальной подготовки по преодолению водных... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:20

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен ВС РФ украинский морской пехотинец Роман Вертово рассказал РИА Новости, что не проходил никакой специальной подготовки по преодолению водных преград и не получал необходимого десантного снаряжения перед форсированием Днепра. Ранее и в западных СМИ появлялись заявления действующих служащих ВСУ о том, что испытывающие нехватку личного состава украинские подразделения пополняются неопытными мобилизованными, в частности один из бойцов рассказывал, что "назначенные" в морпехи "даже плавать не умеют", а подготовка в основном сводится к теории, некоторые "едва успели выстрелить по несколько раз". "У меня не было обучения по форсированию реки. Когда мы форсировали реку, даже не было спасательных жилетов. Быстрый инструктаж перед посадкой в лодку - это проводит лодочник. И при выгрузке был такой случай, что подъезжали - прыгайте, а там глубина была больше двух метров… Были такие случаи, что один, если я не ошибаюсь, даже, может, утонул… Они все пропавшими (без вести) считаются", - рассказал пленный. Вертово, сдавшийся на левобережье Херсонской области в начале декабря, рассказал, что попал на фронт из Малиновского военкомата Одесской области, где, по его словам, содержат насильно мобилизованных граждан Украины, лишая их любой правовой помощи.

https://ria.ru/20231205/priznanie-1913813459.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр