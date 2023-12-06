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Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vsu-1914113868.html
Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки
Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки - РИА Новости, 06.12.2023
Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки
Сдавшийся в плен ВС РФ украинский морской пехотинец Роман Вертово рассказал РИА Новости, что не проходил никакой специальной подготовки по преодолению водных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:20
2023-12-06T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен ВС РФ украинский морской пехотинец Роман Вертово рассказал РИА Новости, что не проходил никакой специальной подготовки по преодолению водных преград и не получал необходимого десантного снаряжения перед форсированием Днепра. Ранее и в западных СМИ появлялись заявления действующих служащих ВСУ о том, что испытывающие нехватку личного состава украинские подразделения пополняются неопытными мобилизованными, в частности один из бойцов рассказывал, что "назначенные" в морпехи "даже плавать не умеют", а подготовка в основном сводится к теории, некоторые "едва успели выстрелить по несколько раз". "У меня не было обучения по форсированию реки. Когда мы форсировали реку, даже не было спасательных жилетов. Быстрый инструктаж перед посадкой в лодку - это проводит лодочник. И при выгрузке был такой случай, что подъезжали - прыгайте, а там глубина была больше двух метров… Были такие случаи, что один, если я не ошибаюсь, даже, может, утонул… Они все пропавшими (без вести) считаются", - рассказал пленный. Вертово, сдавшийся на левобережье Херсонской области в начале декабря, рассказал, что попал на фронт из Малиновского военкомата Одесской области, где, по его словам, содержат насильно мобилизованных граждан Украины, лишая их любой правовой помощи.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный морпех ВСУ рассказал, что не проходил никакой спецподготовки

Пленный: в ВСУ не обучают морпехов форсировать реки и не дают снаряжения

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен ВС РФ украинский морской пехотинец Роман Вертово рассказал РИА Новости, что не проходил никакой специальной подготовки по преодолению водных преград и не получал необходимого десантного снаряжения перед форсированием Днепра.
Ранее и в западных СМИ появлялись заявления действующих служащих ВСУ о том, что испытывающие нехватку личного состава украинские подразделения пополняются неопытными мобилизованными, в частности один из бойцов рассказывал, что "назначенные" в морпехи "даже плавать не умеют", а подготовка в основном сводится к теории, некоторые "едва успели выстрелить по несколько раз".
"У меня не было обучения по форсированию реки. Когда мы форсировали реку, даже не было спасательных жилетов. Быстрый инструктаж перед посадкой в лодку - это проводит лодочник. И при выгрузке был такой случай, что подъезжали - прыгайте, а там глубина была больше двух метров… Были такие случаи, что один, если я не ошибаюсь, даже, может, утонул… Они все пропавшими (без вести) считаются", - рассказал пленный.
Вертово, сдавшийся на левобережье Херсонской области в начале декабря, рассказал, что попал на фронт из Малиновского военкомата Одесской области, где, по его словам, содержат насильно мобилизованных граждан Украины, лишая их любой правовой помощи.
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