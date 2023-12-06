https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html

Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК

Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023

Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК

Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:21

2023-12-06T11:21

2023-12-06T11:21

специальная военная операция на украине

украина

борис писториус

в мире

германия

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая несмотря на санкции располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Писториус пояснил, что оборонная промышленность поддерживающих Украину стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, борис писториус, в мире, германия, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр