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Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК
Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:21
2023-12-06T11:21
специальная военная операция на украине
украина
борис писториус
в мире
германия
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF. "Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая несмотря на санкции располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Писториус пояснил, что оборонная промышленность поддерживающих Украину стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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украина, борис писториус, в мире, германия, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Борис Писториус, В мире, Германия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК

Писториус: неутешительная ситуация для ВСУ вызвана тем, что ВПК России работает

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.
"Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая несмотря на санкции располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Писториус пояснил, что оборонная промышленность поддерживающих Украину стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБорис ПисториусВ миреГерманияНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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