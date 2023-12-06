Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК
Писториус: неутешительная ситуация для ВСУ вызвана тем, что ВПК России работает
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Неутешительная для киевской власти ситуация на фронте связана с тем, что российский военно-промышленный комплекс работает, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.
"Мы не партнеры в рамках альянса, и поэтому это находится вне случая альянса (наступления пятой статьи устава альянса о защите партнёра по НАТО – ред.). А говоря о России, мы имеем в виду страну, которая несмотря на санкции располагает продукцией (военного назначения)", - ответил он на вопрос, как так могло случиться, что Запад поставляет Украине такой объем оружия, а закончить конфликт в свою пользу не может. Писториус пояснил, что оборонная промышленность поддерживающих Украину стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.