Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым
Глава МИД Армении назвал встречу с Лавровым в Скопье продуктивной
Встреча глав МИД России и Армении в Скопье. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
"Думаю, встреча была продуктивной", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией включает многочисленные вопросы и сферы. "Так как в региональных вопросах у нас есть совпадающие или перекрещивающиеся интересы, следовательно, с РФ у нас всегда есть темы для обсуждений, и мы с большим удовольствием используем поводы для таких контактов", - отметил Мирзоян.
По его словам, в ходе встречи Лавров представил свое видение последних событий и геополитических процессов. "Мы поделились нашими представлениями об их позиции и подходах России по разным чувствительным вопросам", - отметил глава армянского МИД.
Ранее в МИД России заявили, что во время встречи Лаврова с Мирзояном состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Была подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений, заявили в российском МИД.