https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914183512.html

Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым

Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым - РИА Новости, 06.12.2023

Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:05

2023-12-06T18:05

2023-12-06T18:05

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арарат мирзоян

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сергей лавров

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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. "Думаю, встреча была продуктивной", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией включает многочисленные вопросы и сферы. "Так как в региональных вопросах у нас есть совпадающие или перекрещивающиеся интересы, следовательно, с РФ у нас всегда есть темы для обсуждений, и мы с большим удовольствием используем поводы для таких контактов", - отметил Мирзоян. По его словам, в ходе встречи Лавров представил свое видение последних событий и геополитических процессов. "Мы поделились нашими представлениями об их позиции и подходах России по разным чувствительным вопросам", - отметил глава армянского МИД. Ранее в МИД России заявили, что во время встречи Лаврова с Мирзояном состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Была подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений, заявили в российском МИД.

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

https://ria.ru/20231110/davlenie-1908778900.html

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обсе, арарат мирзоян, армения, сергей лавров, в мире