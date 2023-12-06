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Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым - РИА Новости, 06.12.2023
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18:05 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914183512.html
Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым
Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым - РИА Новости, 06.12.2023
Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:05
2023-12-06T18:05
обсе
арарат мирзоян
армения
сергей лавров
в мире
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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. "Думаю, встреча была продуктивной", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией включает многочисленные вопросы и сферы. "Так как в региональных вопросах у нас есть совпадающие или перекрещивающиеся интересы, следовательно, с РФ у нас всегда есть темы для обсуждений, и мы с большим удовольствием используем поводы для таких контактов", - отметил Мирзоян. По его словам, в ходе встречи Лавров представил свое видение последних событий и геополитических процессов. "Мы поделились нашими представлениями об их позиции и подходах России по разным чувствительным вопросам", - отметил глава армянского МИД. Ранее в МИД России заявили, что во время встречи Лаврова с Мирзояном состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Была подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений, заявили в российском МИД.
https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html
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обсе, арарат мирзоян, армения, сергей лавров, в мире
ОБСЕ, Арарат Мирзоян, Армения, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Армении прокомментировал встречу с Лавровым

Глава МИД Армении назвал встречу с Лавровым в Скопье продуктивной

© Фото : МИД России/TelegramВстреча глав МИД России и Армении в Скопье
Встреча глав МИД России и Армении в Скопье - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Встреча глав МИД России и Армении в Скопье. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает продуктивной встречу, проведенную с российским коллегой Сергеем Лавровым 30 ноября на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
"Думаю, встреча была продуктивной", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламенте.
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По его словам, повестка двусторонних отношений между Арменией и Россией включает многочисленные вопросы и сферы. "Так как в региональных вопросах у нас есть совпадающие или перекрещивающиеся интересы, следовательно, с РФ у нас всегда есть темы для обсуждений, и мы с большим удовольствием используем поводы для таких контактов", - отметил Мирзоян.
По его словам, в ходе встречи Лавров представил свое видение последних событий и геополитических процессов. "Мы поделились нашими представлениями об их позиции и подходах России по разным чувствительным вопросам", - отметил глава армянского МИД.
Ранее в МИД России заявили, что во время встречи Лаврова с Мирзояном состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Была подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях. Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений, заявили в российском МИД.
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ОБСЕАрарат МирзоянАрменияСергей ЛавровВ мире
 
 
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