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Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
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05:21 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914019256.html
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ
Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече "Большой семерки" в среду, 6 декабря. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:21
2023-12-06T05:21
сша
украина
киев
владимир зеленский
g7
джо байден
в мире
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече "Большой семерки" в среду, 6 декабря. "Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 в среду", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник. Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет в среду виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил ранее Белый дом. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск. Виртуальная встреча состоится на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914014739.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, g7, джо байден, в мире
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, G7, Джо Байден, В мире
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ

Reuters: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 6 декабря

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече "Большой семерки" в среду, 6 декабря.
«
"Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 в среду", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник.
Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет в среду виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил ранее Белый дом. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск.
Виртуальная встреча состоится на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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