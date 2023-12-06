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Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ
Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече "Большой семерки" в среду, 6 декабря. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:21
2023-12-06T05:21
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече "Большой семерки" в среду, 6 декабря. "Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 в среду", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источник. Президент США Джо Байден в среду на фоне неопределенности с новой помощью Штатов Украине проведет в среду виртуальную встречу с лидерами G7, сообщил ранее Белый дом. Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме. Оно намечено на 17:30 мск. Виртуальная встреча состоится на фоне неопределенности в США о новой помощи Киеву: конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 миллиарде долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. В Белом доме признавали, что отсутствие поддержки США заставит сомневаться и союзников.
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США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, G7, Джо Байден, В мире
Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, сообщили СМИ
Reuters: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 6 декабря