https://ria.ru/20231206/vrachi-1914216068.html
Ракова: 3000 врачей общей практики прошли масштабное обучение
Ракова: 3000 врачей общей практики прошли масштабное обучение - РИА Новости, 06.12.2023
Ракова: 3000 врачей общей практики прошли масштабное обучение
В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики (ВОП), в рамках которого обучение по 13 медицинским профилям прошли три... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:09
2023-12-06T20:09
2023-12-06T20:09
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики (ВОП), в рамках которого обучение по 13 медицинским профилям прошли три тысячи работников поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Любые изменения и инвестиции в систему здравоохранения имеют смысл, только когда они направлены на улучшение лечения пациента и на его скорейшее выздоровление. Сейчас в Москве реализуется, пожалуй, самая масштабная в мире программа по развитию поликлинического звена. Основой стандарта является и новое оборудование, и наши новые отремонтированные здания, и, конечно, врачи и их квалификация. Ведь от уровня работающих в поликлиниках врачей зависит качество лечения пациентов и их диспансерное наблюдение. Поэтому наравне с развитием инфраструктуры мы запустили масштабный проект повышения квалификации врачей московских поликлиник", – отметила Ракова. Она добавила, до этого не было четкого понимания, за какие диагнозы отвечает только терапевт с точки зрения подозрения, назначения, лечения и диспансерного наблюдения, а какие он ведет совместно с профильным специалистом. "На сегодняшний день все эти функциональные обязанности и стандарты определены, нормативно закреплены, и все врачи московских поликлиник понимают, где они работают одни, а где работают в команде", — рассказала вице-мэр. Ракова добавила, что на этом обучение не завершается. Разработаны специальные аттестационные экзаменационные задания. С октября все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи — а это более 10 тысяч человек — проходят в Кадровом центре обязательную оценку. Ее уже прошли порядка 2 тысяч специалистов. Данная оценка позволяет сделать выводы, насколько сотрудники соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности. На основе этих данных по каждому специалисту будут сформированы индивидуальные программы развития, обучения, дальнейшего совершенствования на весь период работы в поликлиниках. Ожидается, что обучение по этим программам начнется в 2024 году. Вице-мэр подчеркнула, что совокупность именно таких изменений с непрерывным обучением позволит москвичам действительно заметить улучшение работы поликлиник и качества лечения.
https://ria.ru/20231130/rakova-1912874556.html
https://ria.ru/20231128/moskva-1912398276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей общей практики (ВОП), в рамках которого обучение по 13 медицинским профилям прошли три тысячи работников поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Любые изменения и инвестиции в систему здравоохранения имеют смысл, только когда они направлены на улучшение лечения пациента и на его скорейшее выздоровление. Сейчас в Москве реализуется, пожалуй, самая масштабная в мире программа по развитию поликлинического звена. Основой стандарта является и новое оборудование, и наши новые отремонтированные здания, и, конечно, врачи и их квалификация. Ведь от уровня работающих в поликлиниках врачей зависит качество лечения пациентов и их диспансерное наблюдение. Поэтому наравне с развитием инфраструктуры мы запустили масштабный проект повышения квалификации врачей московских поликлиник", – отметила Ракова
.
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Она добавила, до этого не было четкого понимания, за какие диагнозы отвечает только терапевт с точки зрения подозрения, назначения, лечения и диспансерного наблюдения, а какие он ведет совместно с профильным специалистом. "На сегодняшний день все эти функциональные обязанности и стандарты определены, нормативно закреплены, и все врачи московских поликлиник понимают, где они работают одни, а где работают в команде", — рассказала вице-мэр.
Ракова добавила, что на этом обучение не завершается. Разработаны специальные аттестационные экзаменационные задания. С октября все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи — а это более 10 тысяч человек — проходят в Кадровом центре обязательную оценку. Ее уже прошли порядка 2 тысяч специалистов. Данная оценка позволяет сделать выводы, насколько сотрудники соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности. На основе этих данных по каждому специалисту будут сформированы индивидуальные программы развития, обучения, дальнейшего совершенствования на весь период работы в поликлиниках. Ожидается, что обучение по этим программам начнется в 2024 году.
Вице-мэр подчеркнула, что совокупность именно таких изменений с непрерывным обучением позволит москвичам действительно заметить улучшение работы поликлиник и качества лечения.
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