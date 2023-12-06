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Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 06.12.2023
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15:54 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vpn-1914145459.html
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 06.12.2023
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:54
2023-12-06T15:54
технологии
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пользоваться этой технологией или нет - личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", - написал он.
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технологии, россия, александр хинштейн
Технологии, Россия, Александр Хинштейн
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Депутат: полного запрета VPN в России не будет, блокировкой занимается регулятор

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Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"Пользоваться этой технологией или нет - личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", - написал он.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Роскомнадзор сможет блокировать сайты с методами обхода ограничений
17 ноября, 21:55
 
ТехнологииРоссияАлександр Хинштейн
 
 
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