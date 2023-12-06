https://ria.ru/20231206/vpn-1914145459.html

Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 06.12.2023

Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:54

2023-12-06T15:54

2023-12-06T15:54

технологии

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пользоваться этой технологией или нет - личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", - написал он.

https://ria.ru/20231117/sayty-1910199363.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, александр хинштейн