https://ria.ru/20231206/vpn-1914145459.html
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 06.12.2023
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:54
2023-12-06T15:54
2023-12-06T15:54
технологии
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. О полном запрете VPN в России речи нет, при этом запрещенная информация активно выявляется и блокируется регулятором, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Пользоваться этой технологией или нет - личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором", - написал он.
https://ria.ru/20231117/sayty-1910199363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, александр хинштейн
Технологии, Россия, Александр Хинштейн
Полной блокировки VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Депутат: полного запрета VPN в России не будет, блокировкой занимается регулятор