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Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию - РИА Новости, 06.12.2023
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию
Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:34
2023-12-06T23:34
2023-12-06T23:53
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на переговорах в Эр-Рияде Путин предложил наследному принцу следующую встречу провести в Москве."Нет, конечно, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, они будут продолжать общение на высшем уровне, и обязательно приедет наследный принц в Россию" , - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность об ответном визите.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, политика
Россия, Саудовская Аравия, В мире, Дмитрий Песков, Политика
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию
Песков заявил, что визит принца Саудовской Аравии в Россию будет прорабатываться