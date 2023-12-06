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Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию - РИА Новости, 06.12.2023
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23:34 06.12.2023 (обновлено: 23:53 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vizit-1914238506.html
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию - РИА Новости, 06.12.2023
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию
Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:34
2023-12-06T23:53
россия
саудовская аравия
в мире
дмитрий песков
политика
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на переговорах в Эр-Рияде Путин предложил наследному принцу следующую встречу провести в Москве."Нет, конечно, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, они будут продолжать общение на высшем уровне, и обязательно приедет наследный принц в Россию" , - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность об ответном визите.
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
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россия, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, политика
Россия, Саудовская Аравия, В мире, Дмитрий Песков, Политика
Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию

Песков заявил, что визит принца Саудовской Аравии в Россию будет прорабатываться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на переговорах в Эр-Рияде Путин предложил наследному принцу следующую встречу провести в Москве.
«
"Нет, конечно, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, они будут продолжать общение на высшем уровне, и обязательно приедет наследный принц в Россию" , - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность об ответном визите.
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