https://ria.ru/20231206/vizit-1914238506.html

Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию

Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию - РИА Новости, 06.12.2023

Песков ответил на вопрос о визите саудовского принца в Россию

Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:34

2023-12-06T23:34

2023-12-06T23:53

россия

саудовская аравия

в мире

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политика

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Визит наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее на переговорах в Эр-Рияде Путин предложил наследному принцу следующую встречу провести в Москве."Нет, конечно, он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, они будут продолжать общение на высшем уровне, и обязательно приедет наследный принц в Россию" , - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность об ответном визите.

https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html

россия

саудовская аравия

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Наталья Макарова

россия, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, политика