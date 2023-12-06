https://ria.ru/20231206/venesuela-1914014613.html

Мадуро призвал создать 24-й штат Венесуэлы на спорной с Гайаной территории

Мадуро призвал создать 24-й штат Венесуэлы на спорной с Гайаной территории - РИА Новости, 06.12.2023

Мадуро призвал создать 24-й штат Венесуэлы на спорной с Гайаной территории

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:27

2023-12-06T03:27

2023-12-06T04:02

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МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат."Одна из главных целей органического закона о защите Гайана-Эссекибо — воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", - сказал Мадуро в ходе заседания федерального совета правительства, которое транслировала его администрация в социальных сетях.Он также объявил о запуске плана социальной помощи всему населению Эссекибо, проведении переписи населения, начале выдачи удостоверений личности и открытии клиники по лечению болезни Альцгеймера в городе Тумеремо. "Чтобы направить все эти усилия по идентификации жителей, я также предлагаю подготовить специальный закон", - сказал Мадуро.Зона восточнее русла реки Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны, поделенная на три зоны развития, должна будет, по словам главы государства, управляться из города Тумеремо в венесуэльском штате Боливар. Руководителем военного и административного штаба Гайана-Эссекибо временно назначен генерал-майор Родригес Кабельо.Президент призвал депутатов принять "хороший, красивый закон". Он также продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее регионом Эссекибо.Ранее в ходе заседания правительства Мадуро объявил Эссекибо "зоной интегральной обороны" и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев, с оговоркой, что открыт для переговоров. Он также сообщил, что Каракас начнет выдачу лицензий на разведку и добычу газа и нефти на территории Эссекибо.В воскресенье в Венесуэле состоялся референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которая находится в Гайане. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.Спор за Эссекибо между Венесуэлой и Великобританией, а также соседней Гайаной продолжается с XIX века — правительство боливарианской республики активизировало усилия по возвращению этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231205/braziliya-1913855802.html

https://ria.ru/20230924/baza-1898274350.html

венесуэла

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венесуэла, николас мадуро, гайана, эссекибо, в мире