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ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 06.12.2023
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14:35 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 06.12.2023
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока
Объем портфеля ВЭБ.РФ по сделкам в регионе Ближнего востока составляет 232,6 миллиарда рублей (9,5 миллиарда дирхам), заявил председатель госкорпорации Игорь... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:35
2023-12-06T14:35
россия
вэб.рф (вэб)
игорь шувалов
ближний восток
шос
евразийский экономический союз
брикс
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем портфеля ВЭБ.РФ по сделкам в регионе Ближнего востока составляет 232,6 миллиарда рублей (9,5 миллиарда дирхам), заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов в ходе визита российской делегации в ОАЭ. "ОАЭ – не только один их наших ключевых партнеров, но и важнейший хаб для развития экономических связей с другими странами, в первую очередь, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Объем портфеля ВЭБ.РФ по сделкам в этом регионе в эквиваленте составляет 232,6 миллиарда рублей, что сопоставимо эквиваленту 9,5 миллиарда дирхам. Мы открыты к взаимодействию с партнерами из ОАЭ в реализации новых проектов, в том числе с прицелом на рынки третьих стран – ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС", – привели в пресс-службе ВЭБ.РФ слова Шувалова. Он отметил, что несмотря на санкционное давление, группа ВЭБ через инструменты финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ) продолжает поддерживать российский экспорт в страны ближневосточного региона. Так, за девять месяцев 2023 года в рамках сотрудничества с ОАЭ поддержку РЭЦ получили примерно 500 экспортеров из различных отраслей промышленности, производители продовольствия, сертифицированного по требованиям "Халяль", экспортеры услуг. "Мы также приветствуем перспективные планы по использованию преимуществ России для развития новых коридоров глобальной торговли. Приглашаем заинтересованных инвесторов к реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России – с учетом перспектив выхода на рынки АТР, Ближнего Востока и Африки, Северной и Южной Америки", – подчеркнул Шувалов.
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россия
ближний восток
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россия, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, ближний восток, шос, евразийский экономический союз, брикс, оаэ
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Игорь Шувалов, Ближний Восток, ШОС, Евразийский экономический союз, БРИКС, ОАЭ

ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
ВЭБ реализует проекты на 233 млрд рублей в ОАЭ и регионе Ближнего Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Объем портфеля ВЭБ.РФ по сделкам в регионе Ближнего востока составляет 232,6 миллиарда рублей (9,5 миллиарда дирхам), заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов в ходе визита российской делегации в ОАЭ.
"ОАЭ – не только один их наших ключевых партнеров, но и важнейший хаб для развития экономических связей с другими странами, в первую очередь, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Объем портфеля ВЭБ.РФ по сделкам в этом регионе в эквиваленте составляет 232,6 миллиарда рублей, что сопоставимо эквиваленту 9,5 миллиарда дирхам. Мы открыты к взаимодействию с партнерами из ОАЭ в реализации новых проектов, в том числе с прицелом на рынки третьих стран – ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС", – привели в пресс-службе ВЭБ.РФ слова Шувалова.
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Он отметил, что несмотря на санкционное давление, группа ВЭБ через инструменты финансирования Российского экспортного центра (РЭЦ) продолжает поддерживать российский экспорт в страны ближневосточного региона. Так, за девять месяцев 2023 года в рамках сотрудничества с ОАЭ поддержку РЭЦ получили примерно 500 экспортеров из различных отраслей промышленности, производители продовольствия, сертифицированного по требованиям "Халяль", экспортеры услуг.
"Мы также приветствуем перспективные планы по использованию преимуществ России для развития новых коридоров глобальной торговли. Приглашаем заинтересованных инвесторов к реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России – с учетом перспектив выхода на рынки АТР, Ближнего Востока и Африки, Северной и Южной Америки", – подчеркнул Шувалов.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Игорь ШуваловБлижний ВостокШОСЕвразийский экономический союзБРИКСОАЭ
 
 
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