https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html

НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия

НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия - РИА Новости, 06.12.2023

НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия

Россия может расширить свой флот новыми подлодками "Ясень", вооруженными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, сообщает Business Insider. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:43

2023-12-06T10:43

2023-12-06T11:43

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия может расширить свой флот новыми подлодками "Ясень", вооруженными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, сообщает Business Insider."Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты. Это относительно новая способность, которая, по их мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары", — говорится в материале.Как отметили журналисты, Россия продолжает пополнять свой флот атомными подводными лодками "Ясень", которые в НАТО считают "настоящей угрозой" для альянса и западных сил. Размещение на них гиперзвуковых ракет "Циркон" обострит эту проблему для Запада, добавили обозреватели.Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.

https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html

https://ria.ru/20231206/udary-1914037011.html

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политика, россия, в мире, сша, нато, циркон, апл ясень