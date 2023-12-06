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НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия - РИА Новости, 06.12.2023
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10:43 06.12.2023 (обновлено: 11:43 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html
НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия
НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия - РИА Новости, 06.12.2023
НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия
Россия может расширить свой флот новыми подлодками "Ясень", вооруженными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, сообщает Business Insider. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:43
2023-12-06T11:43
политика
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сша
нато
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия может расширить свой флот новыми подлодками "Ясень", вооруженными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, сообщает Business Insider.&quot;Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты. Это относительно новая способность, которая, по их мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары&quot;, — говорится в материале.Как отметили журналисты, Россия продолжает пополнять свой флот атомными подводными лодками "Ясень", которые в НАТО считают "настоящей угрозой" для альянса и западных сил. Размещение на них гиперзвуковых ракет "Циркон" обострит эту проблему для Запада, добавили обозреватели.Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html
https://ria.ru/20231206/udary-1914037011.html
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политика, россия, в мире, сша, нато, циркон, апл ясень
Политика, Россия, В мире, США, НАТО, Циркон, АПЛ Ясень
НАТО их боится. СМИ пришли в ужас из-за нового российского оружия

BI: Россия может построить больше атомных подлодок "Ясень", беспокоящих НАТО

© Минобороны РФЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с атомной подводной лодки Северодвинск. Кадр видео
© Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия может расширить свой флот новыми подлодками "Ясень", вооруженными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, сообщает Business Insider.
«

"Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты. Это относительно новая способность, которая, по их мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары", — говорится в материале.

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Как отметили журналисты, Россия продолжает пополнять свой флот атомными подводными лодками "Ясень", которые в НАТО считают "настоящей угрозой" для альянса и западных сил. Размещение на них гиперзвуковых ракет "Циркон" обострит эту проблему для Запада, добавили обозреватели.
Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в интервью РИА Новости, что по решению Минобороны России ракетным комплексом "Циркон" штатно будут вооружаться многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М". Работы в этом направлении уже ведутся.
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