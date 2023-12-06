https://ria.ru/20231206/uss-1914139595.html

Итальянское следствие исключило участие российских спецслужб в побеге Усса

Итальянское следствие исключило участие российских спецслужб в побеге Усса - РИА Новости, 06.12.2023

Итальянское следствие исключило участие российских спецслужб в побеге Усса

Итальянское следствие исключает причастность российских спецслужб и жены российского предпринимателя Артема Усса к организации его побега из-под домашнего... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:34

2023-12-06T15:34

2023-12-06T15:34

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РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянское следствие исключает причастность российских спецслужб и жены российского предпринимателя Артема Усса к организации его побега из-под домашнего ареста, заявил на пресс-конференции главный прокурор Милана Марчелло Виола. Как сообщает агентство Adnkronos, он подтвердил, что в Италии и Хорватии произведены аресты двоих предположительных участников группы. В отношении еще троих, а также самого Усса, выданы ордеры на арест. По его словам, итальянские следователи предполагают, что к операции по переправке Усса за границу могут иметь отношение иные лица, помимо фигурантов дела. При этом, отметил прокурор, у правоохранителей "нет свидетельств" о вовлеченности в план побег супруги предпринимателя и российских спецслужб. По словам Виолы, следствие, которое привело к поимке первых подозреваемых, началось с идентификации номерного знака автомобиля, на которого Усс покинул место нахождения под домашним арестом под Миланом. "С помощью "номеров" можно было восстановить участие нескольких транспортных средств в этом побеге, который является тщательно спланированным и рассчитанным по времени", - сообщил Виола. Он подчеркнул, что за несколько дней до побега участники провели пять осмотров места будущей операции. Говоря о масштабах расследования, прокурор Джованни Тарция заявил, что в ходе него были изучены "11 миллионов строк" стенограмм телефонных переговоров. Тарция также коснулся информации о неполадках в работе электронного браслета Усса, о которых с документов прокуратуры ранее сообщали итальянские СМИ. "За 79 дней сигнал браслета сработал 124 раза. В 7 случаях это были проблемы с электропитанием, примерно в 20 случаях за два дня речь могла идти о проверках, так как они совпадают с двумя осмотрами", - заявил прокурор, которого цитирует Adnkronos. Накануне миланская прокуратура сообщила, что итальянские карабинеры проводят операцию по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Как сообщили местные СМИ, Бориса Йованчича задержали в итальянской провинции Брешия. По версии следствия, он - владелец Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых Усса вывезли из Италии. Его отца Владимира, кому, по версии прокуратуры, принадлежит основная роль в организации побега, арестовали в Хорватии. Остальных фигурантов продолжают разыскивать в этой балканской стране и в Словении. Американская газета Washington Post со ссылкой на местное следствие ранее сообщила, что Йованчич-старший под видом доставщика продуктов готовил Усса к побегу из его временного дома, а в день побега передал ему болторез, с помощью которого российский снял с ноги электронный браслет. По данным СМИ, расследование позволило установить, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями, которые передвигались как кортеж. Во вторник госдеп США объявил награду в размере до 7 миллионов долларов за информацию о Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения. Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

https://ria.ru/20231205/uss-1913945166.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

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в мире, россия, артем усс, италия