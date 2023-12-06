https://ria.ru/20231206/uss-1914096849.html

В Европе арестовали подозреваемых в организации побега Усса

В Европе арестовали подозреваемых в организации побега Усса - РИА Новости, 06.12.2023

В Европе арестовали подозреваемых в организации побега Усса

В Италии и Хорватии арестовали двух подозреваемых в организации побега из-под домашнего ареста в Милане российского предпринимателя Артема Усса, пишет Il Fatto... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:32

2023-12-06T13:32

2023-12-06T14:29

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РИМ, 6 дек — РИА Новости. В Италии и Хорватии арестовали двух подозреваемых в организации побега из-под домашнего ареста в Милане российского предпринимателя Артема Усса, пишет Il Fatto Quotidiano со ссылкой на материалы следствия.По данным газеты, речь идет об отце и сыне боснийского происхождения — Владимире и Борисе Йованчичах. Последнего задержали в итальянской провинции Брешия. По версии следствия, он — владелец Volvo V60, одного из автомобилей, на которых Усса вывезли из Италии. Его отца Владимира, которому, по мнению прокуратуры, принадлежит основная роль в организации побега, арестовали в Хорватии. Остальных фигурантов продолжают искать в этой балканской стране, а также в Словении.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.Накануне миланская прокуратура заявила, что итальянские карабинеры проводят операцию по аресту подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Ордера выдали на арест шести человек, включая самого предпринимателя.Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на местное следствие, что Йованчич-старший под видом доставщика продуктов готовил Усса к побегу из его временного дома, а в день операции передал ему болторез, с помощью которого российский снял с ноги электронный браслет. По утверждению итальянской газеты Corriere della Sera, перед побегом Владимир встретился с супругой предпринимателя в одном из миланских отелей, а затем якобы получил 40 тысяч евро.По данным СМИ, расследование позволило установить, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя авто, которые передвигались как кортеж. Как написала та же Corriere, перед побегом участники группировки поели в траттории неподалеку от места операции, чтобы окончательно определиться с ее деталями.

https://ria.ru/20231205/uss-1913945166.html

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html

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в мире, сша, италия, артем усс, европа, россия, хорватия, словения