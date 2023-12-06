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G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России - РИА Новости, 06.12.2023
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21:50 06.12.2023 (обновлено: 21:55 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html
G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России
G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России - РИА Новости, 06.12.2023
G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России
Страны G7 намерены активизировать усилия по борьбе с якобы обходом санкций, наложенных против России, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:50
2023-12-06T21:55
россия
москва
владимир путин
g7
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены активизировать усилия по борьбе с якобы обходом санкций, наложенных против России, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки". "Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением от наших санкций и мер экспортного контроля", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки". Страны G7 также заявили, что продолжат принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, москва, владимир путин, g7
Россия, Москва, Владимир Путин, G7
G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России

Страны G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против РФ

© ИнфографикаАнтироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
© Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены активизировать усилия по борьбе с якобы обходом санкций, наложенных против России, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки".
«
"Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением от наших санкций и мер экспортного контроля", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки".
Страны G7 также заявили, что продолжат принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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РоссияМоскваВладимир ПутинG7
 
 
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