https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html

G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России

G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России - РИА Новости, 06.12.2023

G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России

Страны G7 намерены активизировать усилия по борьбе с якобы обходом санкций, наложенных против России, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:50

2023-12-06T21:50

2023-12-06T21:55

россия

москва

владимир путин

g7

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены активизировать усилия по борьбе с якобы обходом санкций, наложенных против России, следует из заявления по итогам онлайн-саммита стран "Большой семерки". "Мы активизируем наши усилия по борьбе с уклонением от наших санкций и мер экспортного контроля", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки". Страны G7 также заявили, что продолжат принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231206/ogranicheniya-1914228939.html

россия

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россия, москва, владимир путин, g7