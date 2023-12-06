https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221925.html

Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины

Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины

Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, заявив, что "это не может ждать". РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:49

2023-12-06T20:49

2023-12-06T21:14

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, заявив, что "это не может ждать"."Сегодня я бы хотел поговорить о первоочередной задаче, которая стоит перед конгрессом в обеспечении интересов нашей национальной безопасности, да и интересов наших партнеров. Это не может ждать", - сказал Байден. "Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул", - подчеркнул президент США.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/brifing-1914012795.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато