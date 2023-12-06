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Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины - РИА Новости, 06.12.2023
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20:49 06.12.2023 (обновлено: 21:14 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221925.html
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины - РИА Новости, 06.12.2023
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины
Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, заявив, что "это не может ждать". РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:49
2023-12-06T21:14
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, заявив, что "это не может ждать"."Сегодня я бы хотел поговорить о первоочередной задаче, которая стоит перед конгрессом в обеспечении интересов нашей национальной безопасности, да и интересов наших партнеров. Это не может ждать", - сказал Байден. "Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул", - подчеркнул президент США.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины

Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в специальном обращении призвал Конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева, заявив, что "это не может ждать".
"Сегодня я бы хотел поговорить о первоочередной задаче, которая стоит перед конгрессом в обеспечении интересов нашей национальной безопасности, да и интересов наших партнеров. Это не может ждать", - сказал Байден. "Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул", - подчеркнул президент США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал
Вчера, 02:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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