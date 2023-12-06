https://ria.ru/20231206/ukraina-1914188532.html
В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте как высокий
В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте как высокий - РИА Новости, 06.12.2023
В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте как высокий
В США оценивают вероятность поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи как высокую, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:14
2023-12-06T18:14
2023-12-06T19:04
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. В США оценивают вероятность поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи как высокую, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — сказал чиновник.Так он прокомментировал журналистам вероятное отсутствие решения конгресса США о финансировании Киева.Как уточнил Кирби, президент Джо Байден сегодня пообщается с партнерами по G7. И он не сомневается, что вопрос дальнейшей поддержки Украины будет на повестке дня.Представитель Белого дома не стал комментировать перспективы выделения помощи другими странами, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся."Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограниченны по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", — заключил Кирби.Дебаты на 106 миллиардовБайден запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на наступивший 1 октября новый финансовый год.Запрос должны утвердить обе палаты конгресса. По данным NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции, но переговоры провалились. Они не смогли договориться по поводу требования республиканцев ужесточить миграционное законодательство.Выделенные ранее для помощи Киеву деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул. Сенат возобновит работу 8 января, а палата представителей — на следующий день.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джон кирби, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белом доме оценили риск поражения Украины в конфликте как высокий
Белый дом: существует большой риск, что Украина может проиграть конфликт
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. В США оценивают вероятность поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи как высокую, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", — сказал чиновник.
Так он прокомментировал журналистам вероятное отсутствие решения конгресса США о финансировании Киева
.
Как уточнил Кирби, президент Джо Байден
сегодня пообщается с партнерами по G7
. И он не сомневается, что вопрос дальнейшей поддержки Украины будет на повестке дня.
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
Представитель Белого дома не стал комментировать перспективы выделения помощи другими странами, если договориться с конгрессом о новых ассигнованиях на оружие для Киева не удастся.
«
"Если мы не сможем получить дополнительные средства, мы будем делать, что можем, но наши возможности будут ограниченны по сравнению с поддержкой, которую мы оказывали последние годы", — заключил Кирби.
Байден запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю
, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на наступивший 1 октября новый финансовый год.
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Запрос должны утвердить обе палаты конгресса. По данным NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции, но переговоры провалились. Они не смогли договориться по поводу требования республиканцев ужесточить миграционное законодательство.
Выделенные ранее для помощи Киеву деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
Если у конгресса не получится договориться сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул. Сенат возобновит работу 8 января, а палата представителей — на следующий день.
США страхуются от предательства Киева