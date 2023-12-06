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Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 06.12.2023 (обновлено: 18:36 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914182996.html
Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят
Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят - РИА Новости, 06.12.2023
Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят
США надолго с Украиной, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне задержки в утверждении нового запроса администрации о помощи Киеву. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:03
2023-12-06T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надолго с Украиной, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне задержки в утверждении нового запроса администрации о помощи Киеву."США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго", - заявил Остин на конференции на тему украинской индустриальной базы. Текст выступления распространило американское военное ведомство.Остин заявил, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева, "который будет включать дополнительные 50 миллиардов долларов через промышленную базу США". "Большинство средств вернутся к нам через инвестиции в американский рынок труда, и все эти деньги вернутся через инвестиции в безопасность Америки", - сказал Остин. Он напомнил, что порядка 27 миллиардов долларов средств из предыдущей помощи Киеву были инвестированы в различные американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины.Также Остин сообщил, что США и союзники работают над облегчением для Украины производства запчастей для переданных Западом вооружений. "Мы работаем над тем, чтобы сделать пакеты технической информации и продвинутое производство возможностей более доступными. Это позволит украинцам производить запасные части ближе к местам необходимости и быстрее возвращать важное оборудование в бой", - заявил шеф Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят

Остин выразил надежду, что конгресс США скоро утвердит запрос о помощи Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надолго с Украиной, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне задержки в утверждении нового запроса администрации о помощи Киеву.
"США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго", - заявил Остин на конференции на тему украинской индустриальной базы. Текст выступления распространило американское военное ведомство.
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Остин заявил, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева, "который будет включать дополнительные 50 миллиардов долларов через промышленную базу США". "Большинство средств вернутся к нам через инвестиции в американский рынок труда, и все эти деньги вернутся через инвестиции в безопасность Америки", - сказал Остин. Он напомнил, что порядка 27 миллиардов долларов средств из предыдущей помощи Киеву были инвестированы в различные американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины.
Также Остин сообщил, что США и союзники работают над облегчением для Украины производства запчастей для переданных Западом вооружений. "Мы работаем над тем, чтобы сделать пакеты технической информации и продвинутое производство возможностей более доступными. Это позволит украинцам производить запасные части ближе к местам необходимости и быстрее возвращать важное оборудование в бой", - заявил шеф Пентагона.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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