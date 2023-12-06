https://ria.ru/20231206/ukraina-1914182996.html

Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят

Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят - РИА Новости, 06.12.2023

Шеф Пентагона надеется, что запрос о помощи Украине скоро удовлетворят

США надолго с Украиной, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне задержки в утверждении нового запроса администрации о помощи Киеву. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:03

2023-12-06T18:03

2023-12-06T18:36

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США надолго с Украиной, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне задержки в утверждении нового запроса администрации о помощи Киеву."США твердо стоят на стороне народа Украины, мы будем с ними надолго", - заявил Остин на конференции на тему украинской индустриальной базы. Текст выступления распространило американское военное ведомство.Остин заявил, что рассчитывает на скорое утверждение конгрессом запроса администрации о новой помощи для Киева, "который будет включать дополнительные 50 миллиардов долларов через промышленную базу США". "Большинство средств вернутся к нам через инвестиции в американский рынок труда, и все эти деньги вернутся через инвестиции в безопасность Америки", - сказал Остин. Он напомнил, что порядка 27 миллиардов долларов средств из предыдущей помощи Киеву были инвестированы в различные американские штаты в рамках контрактов на производство оружия для Украины.Также Остин сообщил, что США и союзники работают над облегчением для Украины производства запчастей для переданных Западом вооружений. "Мы работаем над тем, чтобы сделать пакеты технической информации и продвинутое производство возможностей более доступными. Это позволит украинцам производить запасные части ближе к местам необходимости и быстрее возвращать важное оборудование в бой", - заявил шеф Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр