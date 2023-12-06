https://ria.ru/20231206/ukraina-1914159969.html

Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами призвал к переговорам по Украине

Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами призвал к переговорам по Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами призвал к переговорам по Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине, разговор... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:39

2023-12-06T16:39

2023-12-06T17:26

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом высказался за дипломатическое решение конфликта на Украине, разговор опубликован в их Telegram-канале."Я вижу, что так называемое наступление (ВСУ. — Прим. ред.) не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь", — сказал глава правительства.По его предположению, сначала дипломаты должны поработать друг с другом, "на некотором расстоянии от политических лидеров". Затем руководители стран, возможно, захотят изучить вариант решения проблемы, который будет строиться на диалоге, заявил Стере. Он также напомнил, что "большинство подобных конфликтов на каком-то этапе заканчивается за столом переговоров".Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231201/peregovory-1913276029.html

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в мире, украина, норвегия, вооруженные силы украины, россия