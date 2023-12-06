https://ria.ru/20231206/ukraina-1914128335.html

Пленный рассказал об особом военкомате в Одессе для насильно мобилизованных

Пленный рассказал об особом военкомате в Одессе для насильно мобилизованных - РИА Новости, 06.12.2023

Пленный рассказал об особом военкомате в Одессе для насильно мобилизованных

В Одессе работает военкомат "закрытого типа", где содержат насильно мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:56

2023-12-06T14:56

2023-12-06T15:54

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ГЕНИЧЕСК, 6 дек — РИА Новости. В Одессе работает военкомат "закрытого типа", где содержат насильно мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово."Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам (СБУ, Служба безопасности Украины. — Прим. ред.). Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область", — рассказал он.По словам мужчины, это учреждение "закрытого типа", где людей могут удерживать до десяти дней за колючей проволокой и под охраной. Он подчеркнул, что условия нахождения там похожи на тюремные. Вертово отметил, что сотрудники Одесского ТЦК Малиновского района угрожают адвокатам-мужчинам отправкой в армию за юридическую помощь узникам военкомата. "Когда люди грозились, <...> чтобы пустили на территорию адвокатов, на эту территорию Малиновского района, этого ТЦК, <...> то они говорят: давайте своих адвокатов, а мы им прям здесь тоже выдадим повестку", — заявил пленный.По его словам, в итоге мужчины-юристы не хотели браться за подобные дела, а женщин-адвокатов не хватало, так как в военкомате порой удерживали до 30 человек.Украинский морской пехотинец Роман Вертово сдался в плен подразделениям российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря этого года.На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.

https://ria.ru/20231205/povestki-1913995782.html

https://ria.ru/20231203/petitsiya-1913446583.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр