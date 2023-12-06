Пленный морпех заявил, что украинцам надо идти на Киев
Пленный морпех призвал украинцев идти на Киев и топить нынешние власти в Днепре
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Боевой дух украинской армии на херсонском направлении крайне низок, среди солдат чувствуется усталость, рассказал РИА Новости пленный украинский морской пехотинец Роман Вертово, по мнению которого людям нужно идти на Киев "топить в Днепре" нынешние власти.
"У людей уже все. Они уже устали. И видят бессмысленность. У нас все наживаются, а солдаты погибают… Да сволочи! Так подвести страну. Я бы их… Если бы была возможность… Всем идти на Киев… И всю эту банду в Днепре потопить", - заявил он.
По словам пленного, из всего его подразделения он единственный остался в живых.
"По прибытию на левый берег (Днепра) вся земля была пропитана запахом трупным. И много было "двухстотых" (погибших – ред.). Там была "тропа смерти". Она вся была усыпана солдатами", - сообщил морпех.
Вертово рассказал, что попал на фронт из малиновского военкомата Одесской области, где, по его словам, содержат насильно мобилизованных граждан Украины, лишая их любой правовой помощи. В плен ВС РФ он сдался на левобережье Херсонской области в начале декабря.