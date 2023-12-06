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Эксперт считает, что США могут перевести Украину на "голодный паек" - РИА Новости, 06.12.2023
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12:25 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914079615.html
Эксперт считает, что США могут перевести Украину на "голодный паек"
Эксперт считает, что США могут перевести Украину на "голодный паек" - РИА Новости, 06.12.2023
Эксперт считает, что США могут перевести Украину на "голодный паек"
В ближайший год США могут перевести Украину "на голодный паек", американский истеблишмент начинает понимать, что десять лет назад демократы неправильно... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:25
2023-12-06T12:25
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ближайший год США могут перевести Украину "на голодный паек", американский истеблишмент начинает понимать, что десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты по внешней политике, сделав ставку на поддержку Киева, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Член палаты представителей США Томас Мэсси признал, что Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины и "бряцали оружием против России", что привело к последствиям. "В ближайшее время Конгресс, или республиканская его часть, будет крайне неохотно выделять средства на поддержку Киева. Украину могут сегодня перевести на "голодный паек". В США начинается кампания пересмотра основных положений и стратегии в отношении Украины и ее использования, как главного плацдарма борьбы против России, начиная с 2014 года", - сказал собеседник агентства. По его словам, американский политический истеблишмент начинает осознавать, что тогда в 2014 году экс-президентом США Бараком Обамой и занимавшим пост вице-президента США Джо Байденом были заложено неправильное понимание роли и значения Украины в стратегии Запада. "Десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты – сделали Украину буквально центром внешней политики США… В данном случае это может быть предвестником того, что сейчас в ходе предвыборной президентской кампании начнется пересмотр не просто суммы средств для помощи Украине, а ее роли вообще в американской внешней политике", - добавил эксперт. Васильев также обратил внимание на то, что в ближайший год подобные высказывания могут встречаться все чаще, таким образом республиканцы готовят свою предвыборную платформу на президентских выборах в 2024 году. "В июле, когда республиканцы будут утверждать кандидата, они должны будут выдвинуть программу, при этом во внешнеполитической части будут представлены изменения: здесь встает вопрос - либо отодвинуть Украину на второй план, либо наметить принципиально новую позицию США", - резюмировал он.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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украина, сша, в мире
Украина, США, В мире
Эксперт считает, что США могут перевести Украину на "голодный паек"

Эксперт Васильев: США в ближайший год могут перевести Украину на голодный паек

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ближайший год США могут перевести Украину "на голодный паек", американский истеблишмент начинает понимать, что десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты по внешней политике, сделав ставку на поддержку Киева, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Член палаты представителей США Томас Мэсси признал, что Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины и "бряцали оружием против России", что привело к последствиям.
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"В ближайшее время Конгресс, или республиканская его часть, будет крайне неохотно выделять средства на поддержку Киева. Украину могут сегодня перевести на "голодный паек". В США начинается кампания пересмотра основных положений и стратегии в отношении Украины и ее использования, как главного плацдарма борьбы против России, начиная с 2014 года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, американский политический истеблишмент начинает осознавать, что тогда в 2014 году экс-президентом США Бараком Обамой и занимавшим пост вице-президента США Джо Байденом были заложено неправильное понимание роли и значения Украины в стратегии Запада.
"Десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты – сделали Украину буквально центром внешней политики США… В данном случае это может быть предвестником того, что сейчас в ходе предвыборной президентской кампании начнется пересмотр не просто суммы средств для помощи Украине, а ее роли вообще в американской внешней политике", - добавил эксперт.
Васильев также обратил внимание на то, что в ближайший год подобные высказывания могут встречаться все чаще, таким образом республиканцы готовят свою предвыборную платформу на президентских выборах в 2024 году.
"В июле, когда республиканцы будут утверждать кандидата, они должны будут выдвинуть программу, при этом во внешнеполитической части будут представлены изменения: здесь встает вопрос - либо отодвинуть Украину на второй план, либо наметить принципиально новую позицию США", - резюмировал он.
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