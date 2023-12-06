В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине
В МИД на фоне возможной передачи F-16 Киеву заявили о риске столкновения с НАТО
Самолет F-16. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную передаче Украине таких истребителей.
"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова на своем брифинге.
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"С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.
Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".
"Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".