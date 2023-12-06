https://ria.ru/20231206/ukraina-1914073999.html

В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине

В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине - РИА Новости, 06.12.2023

В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине

НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:08

2023-12-06T12:08

2023-12-06T12:20

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную передаче Украине таких истребителей."Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова на своем брифинге."С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают"."Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".

https://ria.ru/20231206/germaniya-1914072689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, нато, f-16, в мире