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В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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12:08 06.12.2023 (обновлено: 12:20 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914073999.html
В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине
В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине - РИА Новости, 06.12.2023
В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине
НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:08
2023-12-06T12:20
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную передаче Украине таких истребителей."Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова на своем брифинге."С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают"."Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".
https://ria.ru/20231206/germaniya-1914072689.html
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украина, россия, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, НАТО, F-16, В мире
В МИД прокомментировали возможную передачу F-16 Украине

В МИД на фоне возможной передачи F-16 Киеву заявили о риске столкновения с НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. НАТО все больше увязает в конфликте на Украине, риски столкновения возрастают, а истребители F-16, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможную передаче Украине таких истребителей.
"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова на своем брифинге.
«
"С учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии. Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.
Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают".
"Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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