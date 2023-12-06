https://ria.ru/20231206/ukraina-1914049919.html

Объем гумпомощи для Украины сократился из-за проверок, заявили в Варшаве

Объем гумпомощи для Украины сократился из-за проверок, заявили в Варшаве - РИА Новости, 06.12.2023

Объем гумпомощи для Украины сократился из-за проверок, заявили в Варшаве

Количество автомобилей с гуманитарной помощью Украине "резко сократилось" после того, как их начала проверять Государственная налоговая служба Польши, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:22

2023-12-06T10:22

2023-12-06T21:19

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ВАРШАВА, 6 дек — РИА Новости. Количество автомобилей с гуманитарной помощью Украине "резко сократилось" после того, как их начала проверять Государственная налоговая служба Польши, сообщил представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол.Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. Их протест не касается военных грузов и гуманитарной помощи. "Внезапно стало намного меньше автомобилей с гуманитарной помощью, потому что украинские водители сообщили своим начальникам, что будут проверены документы и, вероятно, будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов карается. Этих грузов сразу стало гораздо меньше", — цитирует Сокола издание Do Rzeczy. "Сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга по вопросу, кто имеет право на проезд, а кто нет", — добавил он. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинское взаимодействие существенно осложнилось из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html

https://ria.ru/20231205/protest-1913849781.html

https://ria.ru/20231202/problemy-1913297244.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, тарас качка