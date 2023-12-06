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"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине - РИА Новости, 06.12.2023
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06:43 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914022793.html
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине - РИА Новости, 06.12.2023
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине
Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:43
2023-12-06T06:43
в мире
украина
германия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя хочет запустить дополнительное производство, говорится в сюжете ARD."То, что здесь будет решаться судьба Украины, наверное, было бы слишком большим преувеличением. Но, по крайней мере, в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие", - отмечается в материале.На расположенном в городе заводе по выпуску боеприпасов должно производиться еще больше продукции, в которой "так остро нуждается Украина", за это выступает федеральное правительство. Однако городские власти хотят построить на спорном участке большое количество жилья, которое необходимо в районе агломерации Кельн-Бонн, говорится в сюжете."В этом отношении для нас этот участок — "сладкий кусок", на который существует высокий спрос со стороны коммерции и промышленности", - заявил бургомистр Тросдорфа Александер Бибер.Заинтересованной в участке компанией является Diehl Defence, которая производит детали для артиллерийских снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО IRIS-T, который "играет значительную роль" в конфликте на Украине, утверждает телеканал.Вместе с тем городской совет решил использовать право преимущественной покупки для возможной разработки собственных планов строительства, в свою очередь Diehl Defence ведет себя "сдержанно", называя подобное решение "ослабляющим" обороноспособность Германии.При этом глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман считает ситуацию, когда федеральные и муниципальные власти противоречат друг другу, "абсурдной" и "странной". "Нельзя объяснить это никому в Соединенных Штатах или где-либо еще, что на муниципальном уровне проваливается производство достаточного количества боеприпасов", - возмутилась она.При этом, как отмечает ARD, "давление растет", и тон властей Тросдорфа "становятся мягче". Бургомистр города отметил, что "вполне мог себе представить" договоренность, при которой спорная территория останется за городом, но она будет сдана Diehl Defence в долгосрочную аренду.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Как указывал министр, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914017497.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914021599.html
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в мире, украина, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Сергей Лавров, НАТО
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине

ARD: власти немецкого Тросдорфа мешают нарастить выпуск снарядов для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя хочет запустить дополнительное производство, говорится в сюжете ARD.
"То, что здесь будет решаться судьба Украины, наверное, было бы слишком большим преувеличением. Но, по крайней мере, в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие", - отмечается в материале.
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На расположенном в городе заводе по выпуску боеприпасов должно производиться еще больше продукции, в которой "так остро нуждается Украина", за это выступает федеральное правительство. Однако городские власти хотят построить на спорном участке большое количество жилья, которое необходимо в районе агломерации Кельн-Бонн, говорится в сюжете.
"В этом отношении для нас этот участок — "сладкий кусок", на который существует высокий спрос со стороны коммерции и промышленности", - заявил бургомистр Тросдорфа Александер Бибер.
Заинтересованной в участке компанией является Diehl Defence, которая производит детали для артиллерийских снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО IRIS-T, который "играет значительную роль" в конфликте на Украине, утверждает телеканал.
Вместе с тем городской совет решил использовать право преимущественной покупки для возможной разработки собственных планов строительства, в свою очередь Diehl Defence ведет себя "сдержанно", называя подобное решение "ослабляющим" обороноспособность Германии.
При этом глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман считает ситуацию, когда федеральные и муниципальные власти противоречат друг другу, "абсурдной" и "странной". "Нельзя объяснить это никому в Соединенных Штатах или где-либо еще, что на муниципальном уровне проваливается производство достаточного количества боеприпасов", - возмутилась она.
При этом, как отмечает ARD, "давление растет", и тон властей Тросдорфа "становятся мягче". Бургомистр города отметил, что "вполне мог себе представить" договоренность, при которой спорная территория останется за городом, но она будет сдана Diehl Defence в долгосрочную аренду.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Как указывал министр, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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