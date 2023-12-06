https://ria.ru/20231206/ukraina-1914022793.html
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине - РИА Новости, 06.12.2023
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине
Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:43
2023-12-06T06:43
2023-12-06T06:43
в мире
украина
германия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя хочет запустить дополнительное производство, говорится в сюжете ARD."То, что здесь будет решаться судьба Украины, наверное, было бы слишком большим преувеличением. Но, по крайней мере, в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие", - отмечается в материале.На расположенном в городе заводе по выпуску боеприпасов должно производиться еще больше продукции, в которой "так остро нуждается Украина", за это выступает федеральное правительство. Однако городские власти хотят построить на спорном участке большое количество жилья, которое необходимо в районе агломерации Кельн-Бонн, говорится в сюжете."В этом отношении для нас этот участок — "сладкий кусок", на который существует высокий спрос со стороны коммерции и промышленности", - заявил бургомистр Тросдорфа Александер Бибер.Заинтересованной в участке компанией является Diehl Defence, которая производит детали для артиллерийских снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО IRIS-T, который "играет значительную роль" в конфликте на Украине, утверждает телеканал.Вместе с тем городской совет решил использовать право преимущественной покупки для возможной разработки собственных планов строительства, в свою очередь Diehl Defence ведет себя "сдержанно", называя подобное решение "ослабляющим" обороноспособность Германии.При этом глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман считает ситуацию, когда федеральные и муниципальные власти противоречат друг другу, "абсурдной" и "странной". "Нельзя объяснить это никому в Соединенных Штатах или где-либо еще, что на муниципальном уровне проваливается производство достаточного количества боеприпасов", - возмутилась она.При этом, как отмечает ARD, "давление растет", и тон властей Тросдорфа "становятся мягче". Бургомистр города отметил, что "вполне мог себе представить" договоренность, при которой спорная территория останется за городом, но она будет сдана Diehl Defence в долгосрочную аренду.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Как указывал министр, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914017497.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914021599.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Сергей Лавров, НАТО
"Остро нуждается": немецкий город перекрыл воздух Украине
ARD: власти немецкого Тросдорфа мешают нарастить выпуск снарядов для Украины
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Власти небольшого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, производящей снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя хочет запустить дополнительное производство, говорится в сюжете ARD
.
"То, что здесь будет решаться судьба Украины
, наверное, было бы слишком большим преувеличением. Но, по крайней мере, в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие", - отмечается в материале.
Писториус отказался считать Германию союзником Украины
На расположенном в городе заводе по выпуску боеприпасов должно производиться еще больше продукции, в которой "так остро нуждается Украина", за это выступает федеральное правительство. Однако городские власти хотят построить на спорном участке большое количество жилья, которое необходимо в районе агломерации Кельн-Бонн, говорится в сюжете.
"В этом отношении для нас этот участок — "сладкий кусок", на который существует высокий спрос со стороны коммерции и промышленности", - заявил бургомистр Тросдорфа Александер Бибер.
Заинтересованной в участке компанией является Diehl Defence, которая производит детали для артиллерийских снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО IRIS-T, который "играет значительную роль" в конфликте на Украине, утверждает телеканал.
Вместе с тем городской совет решил использовать право преимущественной покупки для возможной разработки собственных планов строительства, в свою очередь Diehl Defence ведет себя "сдержанно", называя подобное решение "ослабляющим" обороноспособность Германии.
При этом глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман считает ситуацию, когда федеральные и муниципальные власти противоречат друг другу, "абсурдной" и "странной". "Нельзя объяснить это никому в Соединенных Штатах или где-либо еще, что на муниципальном уровне проваливается производство достаточного количества боеприпасов", - возмутилась она.
При этом, как отмечает ARD, "давление растет", и тон властей Тросдорфа "становятся мягче". Бургомистр города отметил, что "вполне мог себе представить" договоренность, при которой спорная территория останется за городом, но она будет сдана Diehl Defence в долгосрочную аренду.
Москва ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России
. Как указывал министр, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании
, Германии, Италии
и других странах.
Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием