https://ria.ru/20231206/ukraina-1914021599.html

Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием

Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием - РИА Новости, 06.12.2023

Байден назвал прекращение поддержки Украины абсолютным сумасшествием

Для США будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине, заявил президент Джо Байден, его слова приводит пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T06:14

2023-12-06T06:14

2023-12-06T09:48

украина

в мире

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

израиль

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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Для США будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине, заявил президент Джо Байден, его слова приводит пресс-пул Белого дома."Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно", — сказал политик.Сегодня глава Минфина США Джанет Йеллен назвала "ужасной" ситуацию вокруг поддержки Киева. По ее словам, на Вашингтон ляжет ответственность за поражение Украины, если он не сможет выделить ВСУ новые средства.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Выделенные до этого деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231206/respublikantsy-1914016230.html

https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914010842.html

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украина, в мире, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль