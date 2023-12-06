https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017193.html

Конгрессмен признал соучастие США в перевороте на Украине

Конгрессмен признал соучастие США в перевороте на Украине - РИА Новости, 06.12.2023

Конгрессмен признал соучастие США в перевороте на Украине

Член палаты представителей США Томас Мэсси признал, что Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:43

2023-12-06T04:43

2023-12-06T04:43

в мире

украина

киев

сша

виктор янукович

такер карлсон

евросоюз

верховная рада украины

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США Томас Мэсси признал, что Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. "В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России. Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия", - сказал Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х. 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Первые массовые столкновения в Киеве и захват радикалами админзданий произошли 1 декабря. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913062468.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша, виктор янукович, такер карлсон, евросоюз, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр