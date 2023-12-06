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Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины - РИА Новости, 06.12.2023
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04:41 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017005.html
Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины
Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины - РИА Новости, 06.12.2023
Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины
США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:41
2023-12-06T04:41
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси. "Мы взрываем инфраструктуру, за которую в конце концов, не хочу говорить этого, но они (Украина) нам скажут восстанавливать ее, когда все закончится", - сказал Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х. Как заявил конгрессмен-республиканец, США "потратили на Украину вдвое больше, чем на все собственные мосты и дороги на федеральном уровне". ОН подчеркнул, что поэтому не хочет поддерживать запрос администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву. Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, такер карлсон, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Такер Карлсон, НАТО, Министерство обороны США
Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины

Конгрессмен Мэсси заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси.
«
"Мы взрываем инфраструктуру, за которую в конце концов, не хочу говорить этого, но они (Украина) нам скажут восстанавливать ее, когда все закончится", - сказал Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.
Как заявил конгрессмен-республиканец, США "потратили на Украину вдвое больше, чем на все собственные мосты и дороги на федеральном уровне".
ОН подчеркнул, что поэтому не хочет поддерживать запрос администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента.
Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Рамасвами заявил, что Украина не является демократией
Вчера, 04:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровТакер КарлсонНАТОМинистерство обороны США
 
 
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