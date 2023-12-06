Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины
Конгрессмен Мэсси заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси.
«
"Мы взрываем инфраструктуру, за которую в конце концов, не хочу говорить этого, но они (Украина) нам скажут восстанавливать ее, когда все закончится", - сказал Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.
Как заявил конгрессмен-республиканец, США "потратили на Украину вдвое больше, чем на все собственные мосты и дороги на федеральном уровне".
ОН подчеркнул, что поэтому не хочет поддерживать запрос администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента.
Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.