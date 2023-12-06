https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017005.html

Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины

Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Конгрессмен заявил об огромных тратах на разрушение инфраструктуры Украины

США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T04:41

2023-12-06T04:41

2023-12-06T04:41

в мире

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США тратят вдвое больше на разрушение инфраструктуры Украины, чем на создание собственной, заявил член палаты представителей США Томас Мэсси. "Мы взрываем инфраструктуру, за которую в конце концов, не хочу говорить этого, но они (Украина) нам скажут восстанавливать ее, когда все закончится", - сказал Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х. Как заявил конгрессмен-республиканец, США "потратили на Украину вдвое больше, чем на все собственные мосты и дороги на федеральном уровне". ОН подчеркнул, что поэтому не хочет поддерживать запрос администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву. Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договориться по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/ramasvami-1914016713.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, такер карлсон, нато, министерство обороны сша